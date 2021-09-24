紐約客談／政府對亞裔的關注也昏迷了嗎？

陳家齡表示，外界應該主動對移民家庭提出真正有用、實質的協助。(記者顏嘉瑩/攝影)

61歲的拾荒華男馬耀泮(Yao Pan Ma)，在今年紐約市 反亞裔仇恨犯罪 高峰時，在曼哈頓遭人無端從後方攻擊、用腳重踹頭部，五個月後的今天，他仍躺在病床上昏迷不醒；而外界對受害人的關注、以及政府對亞裔社區實質的支持，都不足。

全美自去年新冠肺炎疫情開始後，針對亞裔的攻擊案數量激增，到了今年3、4月更達到高峰，為了改善該現象，紐約市警於4月下旬成立市警仇恨犯罪審視小組(NYPD Hate Crime Review Panel)，判定及參與仇恨犯罪調查，增加社區參與和案件透明度。

除了市警加強執法外，還有民選官員的呼籲，要求各界停止仇恨亞裔、呼籲市民團結，共同抵制反亞裔攻擊；即便如此，馬耀泮仍在4月底時成為反亞裔攻擊案的受害者。

隨著疫情和緩，反亞裔仇恨犯罪似乎不再那麼嚴重，但馬家人的遭遇以及丈夫臥床、妻子無法工作，導致經濟上的困難，卻未因此消退。

根據2020年人口普查，亞太裔是紐約市人口數量增長最快的族裔，但是像是馬耀泮一家人的新移民，在面對問題上，仍無法融入主流社會，若是不會說英文，遇到困難更像是碰上一堵牆，無處求助。

社區中有不少非營利組織，針對新移民提供語言上的協助，但是這些非營利組織卻經常遭遇資源不足、「力不從心」，而問題的根本，還是來自於政府的協助不夠。

協助馬家人溝通、翻譯、處理事務的社區人士陳家齡表示，馬耀泮一家人的遭遇非首例，「各界也應該要協助他們、做對的事情，同時也要去政治化，對這樣的移民家庭提出真正有用、實質的幫忙。」

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