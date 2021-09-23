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過馬路遭推入車流 華女驚魂

記者張晨／紐約報導
涉嫌將華裔女子推入車流被撞傷的女性嫌犯。(警方提供)
涉嫌將華裔女子推入車流被撞傷的女性嫌犯。(警方提供)

曼哈頓華埠日前又發生涉及華裔受害者的攻擊案件，一名28歲的華女在過馬路等綠燈時，遭背後一女子猛力推入車流險些喪命；目前轄區市警五分局正在對此案進行調查，但尚未列入反亞裔仇恨犯罪處理。

警方表示，案件發生在20日下午2時40分左右，在位於格蘭街(Grand St.)交愛列治街(Eldridge St.)街口，受害華女正在等紅綠燈，而此時的華埠街道正值人、車流熙攘之時，不少車輛從其面前經過。

她身後有另一名女子也在等紅綠燈，而就在一黑色休旅車通過時，該女子則一把將受害者推倒車前，司機猛踩煞車急停。

根據ABC7報導，受害華女表示，在遭到攻擊後，她幾乎被捲入車底，待到緩過神才發現「有一截斷掉的汽車金屬殘片扎進了小腿裡。」

「我只覺得肩膀突然被推了一下，緊接著就被一輛急煞的汽車撞到，錯愕之餘我也不知道發生了什麼，但我知道我被人無故攻擊了，因為那時我渾身疼痛難忍。」受害者說。

所幸案件僅造成她身上多處瘀傷，未危及性命，但她也稱，「這會成為一輩子揮之不去的陰影。」受害者隨後向警方表示，她看清了襲擊者的容貌，也找到周圍商家拍到案發時的監控錄像。

受害華女在案發後的數天都未去上班，她說，「我開始懷疑自己，並不斷回想案發時的瞬間；我想之前是不是在什麼地方見過她？我是不是在街上撞到了她？我是不是在等待紅綠燈時擋住了她？所以她才推了我，這一切都在腦海裡縈繞。」

「當這種事發生在亞裔身上時，我們都會不禁先檢討自己，看是不是自己做錯了。」她補充道，「對於那些經歷、目擊但卻沒有報告潛在仇恨犯罪的人，我認為勇敢發聲非常有必要，否則你的聲音將永遠不會被聽到。」

警方22日發布了女性嫌犯的影像，是一名深膚色、身材不高、體態豐滿的女子，年齡約30多歲，案發時穿低胸背心；警方尚未逮捕任何人，也沒有將此案列入或交由仇恨犯罪小組處理。

警方呼籲有知曉此案任何關線索者，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

曼哈頓28歲華女過馬路遭人從背後推入車流險喪命。(取自谷歌地圖)
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