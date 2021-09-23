陳屍法拉盛情婦家 華男頭中槍…警判定凶殺

法拉盛警方在法拉盛一棟高檔公寓內，發現被害華裔男子的屍體，已確定為凶殺案。（記者張心／攝影）

市警109分局22日表示，日前在法拉盛 一間公寓內發生的華裔 男子李賈斯汀(Justin Li)命喪情婦家一案，已判定為凶殺案，受害人頭部遭槍擊致命；死者家屬表示心痛、難過；警方目前仍在追查涉案情婦的下落，呼籲知情人士提供線索。

19日晚19時33分左右，警方在法拉盛中心39大道138-35號的一棟商住兩用大樓的高檔公寓單位內，發現一具被帶血床單包裹的男屍，其頭部有槍傷，身上有多處鈍器導致的傷口，警方判定為失蹤多日的26歲華裔男子李賈斯汀(Justin Li)。

知情人士表示，李賈斯汀的妻子曾向警方報案其夫失蹤數天，並在協助調查時稱其夫在法拉盛有一名情婦，傳聞為某KTV鄧姓坐台小姐，李妻此前還上門找其理論，並向警方提供情婦住址，表示對方或許知道其夫下落。

警方根據該線索趕到情婦家時，對方室友開門，尚不知發生什麼事；警方隨後打開情婦房門，發現被害人李賈斯汀的屍體，經檢查已死亡多時，而且房間不一定是第一案發現場。

死者原居住地為法拉盛白石鎮，但該住所處居民表示，李賈斯汀本人並不住在這裡；李家應門的親屬表示，很心痛很難過。

警方呼籲有知曉此案任何關線索者，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。