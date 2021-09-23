MTA升級口罩令 不戴罰50元…若不理執法人員警告 將收傳票

從23日起，在紐約市乘坐地鐵和公車的乘客必須戴口罩，否則會面臨警告、罰款、甚至收到傳票。(路透)

隨著日益增多的返工和返校人潮，為避免新一波新冠疫情的爆發，大都會運輸署(MTA )22日出台新令，從23日(周四)起，所有在市內搭乘地鐵、公車等公共交通工具的乘客必須戴口罩 ，違者罰款50元；若遭MTA執法人員警告後仍拒絕配戴，將收到傳票，須出庭應訴。

此次升級的口罩令將有嚴格的執法者執行，主要來自捷運警局(MTAPD)和紐約市 警(NYPD)，加強在公共交通系統的巡邏；MTA首席安全官華倫(Patrick Warren)在22日的記者會上表示，「違規者首先會被執法人員警告，我們會發口罩請對方配戴，如果他拒絕的話，那不好意思，我們只能開傳票給他。」

華倫介紹，勞工節過後，MTA已累計發放了2萬5000個免費口罩，「基本上所有人都很配合，在即將過去的9月，一張傳票也沒有開出」；不過近期有數據顯示，乘坐地鐵、公車、通勤火車的乘客，戴口罩的比率有所下降。

紐約大都會運輸署口罩运行小组為乘客免費發放口罩。（MTA署提供）

「這次升級的口罩令，是針對眼下越來越多的乘客回歸公共交通出行的情勢而制定，目的是為了告訴人們，之前可戴可不戴的日子已經不復存在，每位乘坐紐約市公共交通的乘客，都必須戴口罩」，華倫說。

MTA的數據顯示，在新冠疫情爆發初期，絕大多數地鐵乘客都能遵守口罩令，不過目前只有87%的地鐵乘客戴口罩坐地鐵；公車和通勤火車上戴口罩的乘客比率分別為94%和90%；華倫說，「上述數字還算可以，但仍不夠好，我們想要100%」。

根據MTA的數據，自9月13日公校恢復到校上課以來，紐約公共交通客流量多次突破疫情期間的峰值，譬如開學首日的地鐵客流量為277萬人次，14日為290萬人次，刷新了自2020年3月新冠爆發後，紐約市地鐵單日最高客流紀錄。

「我們必須保障乘客的安全。」捷運警局代理局長麥凱瑞(Joseph McGrann)說，「升級後的口罩令，將伴隨著更多的執法者出動，我們已經和市警聯合，將在主要交通樞紐增加更多監督巡邏隊，讓人們深刻意識到是時候必須戴口罩了。」

MTA表示，自2020年7月成立的口罩运行小组(Mask Force)，將繼續為忘記戴口罩的乘客免費發放口罩；截至目前，該小組已累計為紐約市民發放了80萬個口罩。MTA也強調，乘坐公共交通工具戴口罩，也仍然是聯邦政府的要求。