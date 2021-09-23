我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台疫苗涵蓋率突破5成 累計接種逾1358萬劑

重開休士頓、成都總領館？秦剛：美方需先有行動

臨時禁令取消 教職員下周前必須打疫苗

記者金春香／紐約報導
法官取消紐約市教職員工暫停疫苗接種令，27日前必須接種。（市長辦公室提供）
法官取消紐約市教職員工暫停疫苗接種令，27日前必須接種。（市長辦公室提供）

繼上周紐約州高等法院裁決，要求市府暫停執行教職員工強制接種新規後，22日州高等法院法官取消該臨時禁令，這意味著全市教職員工須按市府原規定，在下周一(27日)前至少接種一劑新冠疫苗

市府此前規定全市公立學校教職員工須在9月27日前至少接種一針，沒有病毒檢測選項；但市政勞工委員會(Municipal Labor Committee)將市府告上法庭，反對市府在沒有與教師工會協商的情況下就出台新規。

州高等法院14日作出裁決，頒布臨時禁制令，市府暫停執行要求全市公校教職員工強制接種的新規；同日紐約北區聯邦法院也作出裁決，州府此前頒布的全州醫護人員強制接種新冠疫苗的新規被暫停執行。

但22日，州高等法院法官勒夫(Laurence Love)取消上周的臨時禁令，表示州法院和聯邦法院都認為強制要求接種並不違反實質性正當程序權利(該權利允許法院保護某些基本權利不受政府干預)，且屬於州府權利執行範疇；此外他表示原告勞工群體並不能證明該強制令會產生不可修復的損傷。

教育局發言人表示，法院最新結果對紐約市學生和教育局員工來說是勝利，他們的健康是疫苗強制令的核心。

原告組織則對該裁決表示非常失望，會繼續為保護成員自身權利而抗爭；且他們表示，成員並非反對接種疫苗，實際上大多數成員都已主動接種疫苗，但希望市府提供每周病毒檢測的選項。

不過教職員工也並非完全失去選擇權，根據日前州府仲裁結果，教職員工仍可申請醫療因素或宗教豁免，以避免接種疫苗。

根據市府22日數據，目前全市87%的教師已經接種；市長白思豪(Bill de Blasio)表示，如果下周有教師因沒有接種而無法到校，教育局也已經預備了替代員工。

疫苗 教育局 紐約市

上一則

陳屍法拉盛情婦家 華男頭中槍…警判定凶殺

下一則

MTA升級口罩令 不戴罰50元…若不理執法人員警告 將收傳票

延伸閱讀

籃球／林書豪推特發聲：希望更多國家有疫苗

籃球／林書豪推特發聲：希望更多國家有疫苗
輝瑞通過授權 65歲以上和高風險族群可接種第3劑

輝瑞通過授權 65歲以上和高風險族群可接種第3劑
拜登主持新冠峰會 宣布再捐5億劑輝瑞疫苗

拜登主持新冠峰會 宣布再捐5億劑輝瑞疫苗
想在加州看千人的室內演場會 須先打疫苗

想在加州看千人的室內演場會 須先打疫苗
國際特赦組織呼籲 年內向窮國提供20億劑疫苗

國際特赦組織呼籲 年內向窮國提供20億劑疫苗

熱門新聞

劉瀟喆在布朗士的高速路遭遇車禍，他的臉部、頸部、胸部與臀部因受到毆打受傷。(劉瀟喆提供)

普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

2021-09-16 02:29
皇后區26歲華男血床單裹屍，被警察發現死在法拉盛一處高檔華人公寓內。(取自谷歌地圖)

紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍

2021-09-20 20:15
曼哈頓一家高檔中餐廳的戶外用餐區發生持槍搶劫案，兩名顧客遇搶，一人中槍受傷送送醫。（記者張晨／攝影）

曼哈頓高檔中餐館 戶外用餐區遇劫 食客中槍

2021-09-17 11:22
「美東超市」預計將在10月在史泰登島Roman Blum購物中心以全新面貌重新營業。（Stuart Waldman提供。）

史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸

2021-09-20 09:35
78歲拾荒華男下東城遭當街暴打，稱非仇恨犯罪。(取自谷歌地圖)

紐約拾荒華男遭當街暴打 越南餐廳老闆娘出手相助

2021-09-21 13:01
紐約市公校復課頭兩日，全市公校共有近60間教室因疫情被關閉，超過200名學生及教職員工染疫。圖為紐約市公校開學首日，校門口防疫檢測排長龍。(記者張心／攝影)

開學頭兩日 紐約市近60間教室因疫情關閉 逾200人染疫

2021-09-15 13:13

超人氣

更多 >
北京出手了？傳恒大集團將一分為三 變為國企

北京出手了？傳恒大集團將一分為三 變為國企
美國債務違約危機山雨欲來 一旦爆發恐無人倖免

美國債務違約危機山雨欲來 一旦爆發恐無人倖免
新書爆：川普「這物品」留在白宮 氣得拜登罵F開頭髒話

新書爆：川普「這物品」留在白宮 氣得拜登罵F開頭髒話
美單日1900人新冠病歿「搶救早產兒 救不了媽媽…」

美單日1900人新冠病歿「搶救早產兒 救不了媽媽…」
來自台灣的半導體女王蘇姿丰 成為拜登科技顧問

來自台灣的半導體女王蘇姿丰 成為拜登科技顧問