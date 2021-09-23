臨時禁令取消 教職員下周前必須打疫苗

法官取消紐約市教職員工暫停疫苗接種令，27日前必須接種。（市長辦公室提供）

繼上周紐約州高等法院裁決，要求市府暫停執行教職員工強制接種新規後，22日州高等法院法官取消該臨時禁令，這意味著全市教職員工須按市府原規定，在下周一(27日)前至少接種一劑新冠疫苗 。

市府此前規定全市公立學校教職員工須在9月27日前至少接種一針，沒有病毒檢測選項；但市政勞工委員會(Municipal Labor Committee)將市府告上法庭，反對市府在沒有與教師工會協商的情況下就出台新規。

州高等法院14日作出裁決，頒布臨時禁制令，市府暫停執行要求全市公校教職員工強制接種的新規；同日紐約北區聯邦法院也作出裁決，州府此前頒布的全州醫護人員強制接種新冠疫苗的新規被暫停執行。

但22日，州高等法院法官勒夫(Laurence Love)取消上周的臨時禁令，表示州法院和聯邦法院都認為強制要求接種並不違反實質性正當程序權利(該權利允許法院保護某些基本權利不受政府干預)，且屬於州府權利執行範疇；此外他表示原告勞工群體並不能證明該強制令會產生不可修復的損傷。

市教育局 發言人表示，法院最新結果對紐約市 學生和教育局員工來說是勝利，他們的健康是疫苗強制令的核心。

原告組織則對該裁決表示非常失望，會繼續為保護成員自身權利而抗爭；且他們表示，成員並非反對接種疫苗，實際上大多數成員都已主動接種疫苗，但希望市府提供每周病毒檢測的選項。

不過教職員工也並非完全失去選擇權，根據日前州府仲裁結果，教職員工仍可申請醫療因素或宗教豁免，以避免接種疫苗。

根據市府22日數據，目前全市87%的教師已經接種；市長白思豪(Bill de Blasio)表示，如果下周有教師因沒有接種而無法到校，教育局也已經預備了替代員工。