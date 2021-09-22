首購族最愛社區 羊頭灣奪冠

隨著越來越多的買家湧入，布碌崙頭灣也開始出現一些改變天際線的高檔公寓。（取自1 Brooklyn Bay網站）

最新一項調查列舉了全紐約市 最受首次購房者喜愛的十個社區，其中布碌崙 (布魯克林)華人集中的羊頭灣(Sheepshead Bay)名列全市第一，另外華裔喜愛的布碌崙貝瑞吉，皇后區森林小丘(Forest Hills)、法拉盛 、雷哥公園(Rego Park)等均榜上有名。

該項排名由知名房地產網站Street Easy根據25歲至44歲之間的首次購房買家喜好及可負擔水平，評選出十個最宜居的社區(Most Accessible Neighborhoods)。

Street Easy根據這群人平均年收入在7萬406元左右，按照20%首付按揭貸款，計算出每月可負擔金額，再根據治安、環境、交通等綜合考慮，選出了這十個最佳社區；這十個社區公寓中位數售價在35萬2780元左右，外加每個月管理費平均在2346元左右。

調查顯示，今年6月至8月，布碌崙羊頭灣有330個待售公寓在該人群可負擔月供範圍中，加上當地環境優美、交通便利，成為此次排行榜榜首；另外布碌崙貝瑞吉(Bay Ridge)和中木(Midwood)也上榜，分別排名第七和第十。

此外華裔集居的皇后區森林小丘排名第二、傑克森高地(Jackson Heights)排名第四、法拉盛排名第八、雷哥公園排名第九；法拉盛是連續兩年入選。

布朗士的河古鎮(Riverdale)也以第三名之姿上榜，曼哈頓中城和上東城分別排名第五和第六；史泰登島則沒有任何社區入選。

曼哈頓上東城是首次入選此榜，因疫情影響待售單位增加，過去為首次購房者提供了更多購買房屋的機會；但當地公寓售價仍十分高昂，僅5%待售房屋被列入該人群可負擔範圍內，曼哈頓中城該數據也僅9%。

另外根據網站NerdWallet的調查，紐約市仍是最難以負擔的大都市，其中紐約市比例是6.6%，在全市各大城市中排名第十。