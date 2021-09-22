宗教原因…醫護強制接種令期限延至10．12

紐約北區聯邦法院日前下令，因宗教原因拒絕接種者，該強制接種令的期限將延期至10月12日。（州長辦公室提供）

紐約州規定所有醫護人員、長期照護所人員須在9月27日前接種至少一劑新冠疫苗 ，紐約北區聯邦法院日前下令，因宗教原因拒絕接種者，該強制接種令的期限將延期至10月12日，屆時法官將決定是否將對該強制接種令發出臨時禁止令；其他醫護仍須遵從州府的強制接種令，27日前接種；數據顯示，目前仍有近兩成養老院 人員尚未接種，其中布碌崙(布魯克林)養老院人員的接種率在紐約市 五區中最低。

州衛生廳8月16日下令，全州所有醫護人員和養老院等長期照護場所人員須在9月27日前接種疫苗，沒有定期檢測選項，院方有權開除拒絕接種疫苗者；但該命令被17名醫護人員匿名告上法院，認為強制接種令違反了他們的憲法權利；紐約北區聯邦法院法官赫德(David Hurd)14日裁定暫停執行新規，並決定將於28日召開公聽會，隨後州府提出動議，希望在新規生效前的24日舉行公聽會，但被法官否決。

赫德20日下令，對於所有因宗教原因拒絕接種疫苗的醫護人員，州府的強制接種令延長至10月12日再執行，期間此類醫護仍可正常工作；不過，其他醫護則仍須遵守州府命令，27日前完成首劑疫苗接種；赫德10月12日將決定是否對州府強制接種令下達臨時禁止令。

同時，根據州衛生廳的數據，截至9月20日，全州613個養老院和照護機構的接種率僅有82%；其中，布碌崙養老院人員僅為77%，在全市五區中接種率最低，多家養老院的接種率僅在60%左右。

不過，州府的強制接種令地區促進了醫護人員的接種；數據顯示，從8月15日至9月5日，全州醫護人員接種率從70.1%增至75.5%，到9月15日又增至80%。

州衛生廳發言人哈蒙德(Jeffery Hammond)表示，州府了解部分醫護人員和養老院人員對疫苗的疑慮，但最重要的是保護病人和養老院住戶的安全，「這就是為什麼州府要求所有相關遠遠必須接種，尤其是那些面向病人的醫護人員；州衛生廳將聆聽所有有助於保護病人、養老院住戶、公眾和醫護人員安全的建言。」