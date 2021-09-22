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霍楚：不排除強制青少年打疫苗…將設120臨時點推動

記者和釗宇／紐約報導
霍楚宣布，州府未來12周將在全州範圍內設立120個返校移動接種點。（州長辦公室提供）
霍楚宣布，州府未來12周將在全州範圍內設立120個返校移動接種點。（州長辦公室提供）

為促進青少年接種新冠疫苗，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)21日宣布，州府未來12周將在全州範圍內設立120個返校臨時接種點，州衛生廳(State Department of Health)將與地方政府、社區組織和醫療機構合作選址；全州每個地區每周都將舉辦兩場接種活動，滿足社區的接種需求；霍楚還說，若疫情惡化，不排除強制青少年接種。

霍楚表示，「我在上任之初就已表明，我們需要確保學生、老師和教職員工安全返校；有了這些臨時接種點，我們就能擴大『返校接種』(VaxtoSchool)活動，深入青少年接種率仍然較低的社區，確保學生和教職員工返校安全；疫苗相當於學生的安全帶、單車頭盔和汽車座椅，讓孩子們打疫苗應該是很自然的事情。」

目前12至17歲青少年可以接種輝瑞疫苗；從23日起，民眾可通過州府學生接種網站ny.gov/vaxtoschool了解更多信息，將自己的郵遞區號發簡訊給438829或撥打電話(800) 232-0233就可預約在臨時接種站打疫苗。

霍楚還表示，不排除強制12至17歲青少年接種疫苗的選項；她說，最初傾向於鼓勵家長讓學生自願接種，「但如果疫情出現變化，染疫人數繼續上升，我願意考慮所有選項。」

目前全州仍有大約40%的12至15歲青少年尚未接種疫苗，相比之下，55歲以上民眾只有不到15%還沒接種；已有研究顯示，疫苗對五至11歲兒童仍然安全，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)正在進行研究，有可能於萬聖節前後開打。

同時，州府還啟動全方位的返校接種宣傳活動；社區醫療組織將派醫護人員在每個臨時接種站，為家長和學生答疑解惑；州府還將部署移動接種巴士，在公共場所讓民眾更方便地接種；此外，州府還推出了Instagram帳號@VaccinateNY，宣傳青少年接種新冠疫苗和防疫的相關知識。

疫苗 霍楚 疫情

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