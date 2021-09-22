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研究：通勤時間長+住宅擁擠 致紐約染疫率高

記者金春香／紐約報導
康乃爾大學報告顯示，通勤時間長、住宅擁擠，導致紐約市新冠感染數字高。（記者金春香／攝影）
康乃爾大學報告顯示，通勤時間長、住宅擁擠，導致紐約市新冠感染數字高。（記者金春香／攝影）

一項最新報告在對多種環境因素進行研究後顯示，雖然搭乘公共交通本身並沒有顯著增加感染概率，但較長通勤時間和居住環境擁擠，導致紐約市新冠病毒傳染率較高。

康乃爾大學日前邀請來自建築、公共健康和工程等領域的研究者，共同從不同角度分析城市地區新冠病毒快速傳播的原因，發現通勤和居住擁擠是最主要因素。

該研究的主要作者、康乃爾大學建築系助理教授Timur Dogan表示，希望通過此研究獲得的數據幫助大家理解如何更好地進行城市規畫，以更好抵禦疫情的侵襲。

此前多個報告雖然顯示搭乘公共交通與感染病毒並無直接聯繫，但康乃爾大學的報告顯示，在去年4月6日至6月7日之間，某一社區內乘客每在公共交通上多待一分鐘，每10萬人中單日新增確診人數就會增加0.8，多待30分鐘，每10萬人中單日新增確診數就會增加24。

Dogan指出，那些在疫情前就需要長時間搭乘地鐵和公車的人，在疫情爆發後，大多因沒有其他可替代出行方式，仍然只能使用公共交通工具，在路上就更可能會感染病毒。

在住房方面，該研究的數據顯示，去年很多新冠病毒傳播都發生在家庭內部，該研究特別區分多人共同住在同一間公寓內，及一片區域內居住人員較密集兩種情況，前者會導致更高的病毒感染率；報告指出，如布朗士作為疫情爆發初期感染率較高地區，很多公寓內居住人數過多。

紐約市立大學亨特學院城市規畫教授Nicholas Bloom表示，住房擁擠在100年前就是導致很多疾病快速傳播的原因，紐約市住房擁擠問題相比其他地區更為嚴重；2018年全市29萬住房過於擁擠，該數字比十年前增加17%。

康乃爾大學研究建議，若想緩解公共交通問題，進行城市規畫時，應避免將大部分工作集中在城市某一地區，而應該在各區域之間更平均分配，這樣可以縮短民眾出行所需時間。

紐約市 疫情 地鐵

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