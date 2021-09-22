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紐約客談／ADA保障身障者 不該讓業者被敲詐

紐約客談

近年來以聯邦殘障人士保護法(ADA)為依據狀告小商家沒有提供殘障人士無障礙通道的案例劇增，曼哈頓華埠很多商家也中招，紐約市該類事件的提訴案位列全美第二高，僅次於全年有4249起提訴案的加州

對於華埠許多大樓而言，樓齡至少都有數十年，甚至上百年，因此部分樓宇在入口的台階、走道、樓梯等方面，要想全部符合ADA規定，幾乎不可能。

安裝升降機、重新裝修鋪平道路等，成本太高，而且有些大樓過於老舊，無法承受大規模的整修，因此ADA違規的問題也就一直存在。

對此一些律師藉機提告斂財，不僅對店舖現狀提起惡意訴訟，而且對餐廳網站設計不符殘保法、無法保證盲人或視障者瀏覽網站信息和選購商品為由的提告也愈來愈多。

從新冠疫情前開始，這顆毒瘤就一致生長在華埠，一年來至少已有20餘家餐館遭殘障人士提告，且原告為同一人，有的店家在調閱系統監視器時發現，原告根本沒有來過餐館，疑只是為了索賠。

更有商家在未收到傳票前，就已收到律所來信，稱「你的店將被殘障者提告，最好立即聘請我們」，不禁令人疑心其早已存心訛詐。

目前看來唯一可行的解決辦法是呼籲國會能在ADA法律中加入修訂條款，不久前加州就率先提出了改革建議，即律師發起ADA相關訴訟之前，需要給予商戶15天的寬限時間，讓商戶可以在這段時間內「改正」。

在這15天寬限時間，商戶要提交裝修的申請，但不必把裝修完成；也就是說，15天的寬限時間內，商戶需要做到「採取行動」的步驟，以得緩衝，再尋求解決途徑。

紐約客談，每周二至周六見報。

華埠 紐約市 加州

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