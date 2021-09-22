掠奪性訴訟？華埠商家因ADA挨告再增加

華埠商改區與紐約亞裔律師協會創團隊，抵制藉「殘障人士保護法」斂財。(本報檔案照)

律師及殘障人士依據聯邦殘障人士保護法(ADA)提告華埠 商家的案件，在新冠疫情 得到控制後再次增長，為此華埠商改區及紐約亞裔 律師協會(Asian American Bar Association of New York，簡稱AABANY)組成專門團隊處理案件。

兩組織表示，目前正在協調與監督這些訴訟的提交，亞裔律師協會幫助一部分華埠小商家，他們計畫提供項目和信息，教育商家和房東他們可以採取的方法，以減少此類訴訟的威脅和法律成本；如果被起訴，將通過法律諮詢將他們推薦給在處理ADA訴訟方面經驗豐富的合格律師。

亞美律師協會總裁Terry Shen表示，近年來根據ADA法律提起的訴訟數量增長驚人，「但這項法律卻被某些律師濫用，目的是拿和解金充實自己的荷包；許多夫妻經營的小商家成為這些掠奪性訴訟的目標。」

Terry Shen說，法律團隊的目標是讓亞裔社區了解這些訴訟，並幫助指導他們的商業活動，確保這些商家擁有能夠快速解決或積極抗辯這些訴訟的合格律師，以便他們能夠在疫情後專注於重建業務。

亞美律師協會的律師轉介部於周一至周五下午6時至晚9時提供諮詢服務，可致電國語(普通話)專線電話(516)788-8821；廣東話(516)788-8822，也可登陸網站https://lris.aabany.org查詢。