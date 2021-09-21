返校1周近千人染疫…公校隨機檢測改為每周1次

白思豪收緊公校新冠檢測規定，從此前要求的每兩周隨機檢測一次改為每周一次，但檢測比率仍為10%不變。（市長辦公室提供）

紐約市公校 復課僅一周，就有近千人染疫、一所學校因疫情關閉；市長白思豪 (Bill de Blasio)20日收緊公校新冠檢測 規定，從此前要求的每兩周隨機檢測一次、改為每周一次，但檢測比率仍為10%不變；不過，市府同時放寬了學生隔離要求，在校戴口罩並保持三呎社交距離的未接種學生，接觸陽性病例後，不必再隔離；新規27日起實施，屆時也是市府要求公校教師接種的最後期限。

白思豪表示，「這些措施將讓更多孩子安全地在學校上課，我們是根據開學首周收集的數據做出的這些決定。」市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)說，增加檢測頻率能讓市府制定更精準的隔離措施，在確保學生安全和繼續實體課之間保持平衡。

教師聯合工會(United Federation of Teachers，簡稱UFT)穆格魯(Michael Mulgrew)日前就致信白思豪，呼籲恢復每周隨機新冠檢測；穆格魯20日發布聲明表示，對市府及時增加檢測感到高興，但對白思豪放寬未接種學生的隔離要求感到擔憂。

根據教育局此前規定，若某間教室出現陽性病例，12歲以上未接種學生將直接隔離十天，其中第五天將接受新冠檢測，若為陰性，則可在第七日回校上課，小學生則將全部隔離十天；市府更改規定後，未接種學生只要確保戴口罩並保持社交距離，就可不再隔離；白思豪稱，這與聯邦疾病防治中心(CDC)的建議一致。

穆格魯表示，雖然市府要求所有學生戴口罩並保持社交距離，但現實情況下，「這樣的要求很難達到，尤其是在比較擁擠的學校；市長這一最新決定是欠考慮的，學生需要得到更多的保護。」而且，市府也未明確如何確定學生是否正確佩戴口罩並保持社交距離。

數據顯示，公校開課一周以來，全市公校已發現976例陽性病例，其中592人為學生，384人為教職員工；全市公校已有441間教室被完全關閉，338間教室被半關閉。