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華裔家長發起連署 要求恢復網課

記者顏嘉瑩／紐約報導
公校開學一周就有超過800人染疫，華裔家長發起連署要求市教育局提供線上課程選項。(記者顏嘉瑩/攝影)
公校開學一周就有超過800人染疫，華裔家長發起連署要求市教育局提供線上課程選項。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市公校於上周恢復實體課，但在第一周就有超過800人感染新冠肺炎，20日諸多華人家長開始通過微信群等社交媒體，發起連署，呼籲市教育局(DOE)提供實體及線上課程選項，指出按照此傳播速度，恐有更多孩子染疫。

連署信中表示，開學僅一周就有超過800名學生確診、370間教室關閉，如此驚人的數字讓家長無法忍受且無法承擔後果，為了防止公校疫情繼續擴散，市長白思豪(Bill de Blasio)20日也公布公校的新冠檢測新規，從每兩周隨機檢測改為每周一次；不過由於目前疫情仍在持續，而公校擁擠，且12歲以下目前仍無法接種疫苗，讓家長憂心。

連署信中提到，上學期市教育局提供家長可以選擇實體或線上課程的做法，相當奏效，而這學期染疫的風險仍在，開學第一周的情況顯示，市教育局尚未完全準備好、提供孩子安全的校園環境，家長們希望能夠重回上學期做法，採混合式教學；信裡說：「在學校能提供線上教學時，沒有人應該被迫暴露在可能染疫或死亡的風險中。」

發起連署的華人家長朱捷表示，原本家長們在開學第一周，對公校的防疫措施感到有信心，滿心期待將孩子送回學校上課，沒想到一周過去後，發現各校和年級防疫執行參差不齊，而超過800人染疫的數字，也讓家長開始擔心，如果持續下去，恐怕將造成更大規模的感染。

朱捷說，目前市教育局要求所有孩子回到學校上課，家長沒有選擇，只能眼睜睜地看著染疫人數一直攀升，「這個星期已經開始有部分家長不送孩子到學校了，他們寧願曠課」；其他要上班而繼續將孩子送到學校的家長，只能無奈地叮囑小孩「口罩不離身」，吃飯也得吃快一點，吃完趕緊將口罩戴回去，擔心吃飯脫下口罩的期間，將成為防疫破口。

19日晚，朱捷在微信群裡發起連署信，到了20日連署的家長人數就增加一倍；他表示，目前仍繼續在網路上呼籲連署，同時也將連署信轉發給其他民選官員，並盡快將連署信交至市教育局，希望喚起當局重視、傾聽家長聲音。

朱捷表示，欲參與連署的家長，可上谷歌表單填寫資料參與連署，網址為：https://is.gd/L0H7MR。

教育局 公校 口罩

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