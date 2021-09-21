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入境禁令將取消 華人盼通航 與家人團聚

記者張晨／紐約報導
美國鬆口旅行限制，華人看到曙光，盼望能與家人重聚。(記者張晨/攝影)
美國鬆口旅行限制，華人看到曙光，盼望能與家人重聚。(記者張晨/攝影)

距離美國因疫情限制旅行令已近兩年，白宮20日宣布將自11月初開始放寬外國旅客入境限制，只需提供接種證明、三天病毒檢測陰性證明和接觸者追蹤相關訊息；這一消息無疑讓非公民、非綠卡持有者興奮不已，尤其中國作為首個被美限制入境的國家，眾多華人表示「雖目前尚未知曉細節，但和中國的親人一樣，共同期盼通航的曙光。」

持美工作簽證在紐約工作近三年的劉宜表示，自疫情爆發後，不但與家人見面遙遙無期，也不敢外出旅遊，害怕簽證影響自己入境；「雖然細則還需等待進一步確認，但此次鬆口讓我對完全通航更有信心。」

對於中國留學生而言，在經歷了去年疫情爆發回國，今年再次「花費九牛二虎之力」反美則更加痛苦；紐約大學學生方清堯表示，隔離、跨時差上課簡直成了惡夢，中國同學都在討論做好長時間不能回國的打算，「如果中國的隔離措施一直延續，那即使通航也會成為許多人的阻礙。」

細則方面，是否承認中國疫苗、對患有病史無能力接種疫苗者是否可以申請豁免，都成為了在美華人討論的重點。

許多人表示，目前僅會停留在「期許」，認為全球短時間內不會在國際旅行方面有較大的改善；經營一家留學公司的林灝表示，此前各地駐美使館簽證工作暫停，對於非綠卡、公民的人可以說困難重重，加之中國對境外輸入案件的堤防，目前不是美國單方面說通航就萬事大吉的問題，依然要看他國政府的態度。

「日前福建疫情再起，這是在中國嚴格防疫近兩年後仍反覆出現的情況。」在福建家鄉跨洋工作的科技公司員工李毅昇表示，不少人猜測中國的隔離政策會一致延續下去，許多海外華人不管身分如何，若沒有足夠長的假期，回國探親便成為了不可能。

「所以不管身處何地，接種疫苗、認真防疫，從自身開始控制住疫情才是恢復正常生活的關鍵。」他說。

中國留學生 工作簽證 疫情

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