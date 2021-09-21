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紐約客談／非公民投票 只是個願景

紐約客談

非公民投票的提案已經獲得市議會的絕對多數支持，公聽會也已舉行；如果按照一般情況，提案不久將在市議會全體會議上通過，然後送到白思豪的辦公桌上等待簽字。

但很遺憾，這份提案並不屬於「一般情況」，因為紐約市的非公民能否投票，並不是市議會通過一個法案就能決定，因為這與目前的紐約州憲法和選舉法可能存在衝突，存在巨大的法律風險。

紐約州憲法第二條第一款規定，「所有公民都應享有投票選舉所有民選官員的權利。」在實操中，就演變為所有投票者皆為公民；但這一表述相當模糊，支持非公民投票的人士說，這一表述僅說「公民能夠投票」，但沒有說「非公民不能投票」，因此非公民投票並不違法。

但紐約州選舉法則對這一模糊表述做出了清晰規定，該法Section 5-102(1)規定，「除非是美國公民，其他任何人無資格註冊投票。」紐約市選舉委員會人員在市議會作證時也提到這一點，表示在實操中，選民註冊表由州選舉局核發，選民註冊時必須填寫是否有公民身分；因此，如果允許非公民投票，就必須修改州法。

顯然，此事已經超出市議會的權限，儘管已有絕對多數議員支持，能否落地仍有巨大變數；而根據市議會慣例，任何提案投票的都需要市議長同意後，才會排上議程；市議會內部人士稱，目前市議長張晟(Corey Johnson)對此案仍在觀望，而根據他的一貫作風，沒有絕對把握的提案不會提上投票日程；也就是說，除非法律問題得到解決，非公民投票這一提案，短期內無法投票通過。

（紐約客談，每周二至六見報）

投票 紐約州 選民註冊

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