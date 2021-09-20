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紐約校車司機短缺 州府縮短駕考流程

記者和釗宇／紐約報導
紐約州面臨校車司機短缺問題。（記者和釗宇／攝影）
紐約州面臨校車司機短缺問題。（記者和釗宇／攝影）

紐約州面臨校車司機短缺問題，州長霍楚(Kathy Hochul)19日表示，州府已責成州汽車監理廳(Department of Motor Vehicles)加速校車司機駕考流程，包括取消為期兩周的筆試、路考間隔期，同時增加考試容納人數。

霍楚還要求州大系統、州高速公路管理局(Thruway Authority)、賽車協會(New York Racing Association)等機構提供大型停車場，以增加路考場次；同時，州府也將聯絡全州超過50萬名商業車輛駕照持有者，鼓勵他們加入校車運營市場，幫助有意者聯繫當地學區

霍楚表示，各學區和公衛部門為了確保學生今年能夠順利返校，克服了很大壓力，「我們正再接再厲解決所有問題，確保各校擁有恰當的校車服務，接送學生通勤。」

數據顯示，新冠疫情期間，大量高齡校車司機離職，或因擔心感染而拒絕出車，有的則轉行貨運；根據紐約州三大校車司機協會上月的調查，全州有51%的校車運營方表示極度或迫切需要司機，78%的運營商表示校車司機短缺情況正在惡化；此前也有報導稱紐約市公校上周重開後，學生迷路事件增加，但市長白思豪(Bill de Blaiso)目前否認紐約市有校車司機短缺情況。

紐約學生通勤協會(New York Association for Pupil Transportation)表示，紐約州的校車人手短缺15%到20%，該協會執行總監克里斯托佛(David Christopher)預計，至少需要增加7500名校車司機才可能恢復正常；他說，州府的行動是一個好的開始，「簡化駕考流程的確是各學區和私校校車運營者迫切需要的，有助於幫助近230萬學生每天按時通勤。」

紐約州 學區 霍楚

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