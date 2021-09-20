華裔高少玲 任MTA首席機械官

高少玲獲任MTA史上首位女性首席機械官。(MTA提供)

大都會運輸署(MTA )19日宣布，任命華裔高少玲(Siu Ling Ko)為首席機械官和副總裁，負責紐約市地鐵 列車和運輸軌道的維護和檢修；她成為MTA史上首位女性首席機械官。

在MTA的紐約市地鐵設備部門工作了34年的高少玲，是資深城市公共交通系統管理專業人士；她在紐約大學工程學院獲得電氣工程學學士學位，之後加入MTA擔任初級工程師，逐步晉升至助理首席機械官，接下來的工作重點將是領導紐約市7092輛地鐵列車的維護和修理，並監督13個維修中心和兩個翻修車間全天候的運營。

「我很榮幸擔任這個職位，新冠疫情後乘客們正在逐漸返回地鐵系統，我們的團隊將做好準備為數百萬紐約客提供世界一流的地鐵服務。」高少玲說，「我已經在市地鐵設備部門工作了30多年，一直致力于改善和維護地鐵的可靠性，非常開心能夠繼續從事這項工作。」

「我從1980年代就與高少玲一起共事，非常了解她的知識和經驗足以勝任這一職位。」紐約市捷運局(New York City Transit)代理局長西普里亞諾(Craig Cipriano)表示，「她數十年的專業積累將帶領我們的地鐵系統變得更快速和更可靠，高少玲作為MTA歷史上首位女性首席機械官，也彰顯了我們在實現領導層多元化，並試圖為所有人創造平等機會而不斷付出的努力。」

此前大都會運輸署無論是領導層還是基層職位，都是以男性為主。根據大都會運輸署多樣性委員會(MTA Diversity Committee)9月份統計的報告顯示，在6萬9639名員工中，女性為1萬2513名，占比僅18%；其中紐約總部和旗下的建設開發部，是女性員工占比最高的部門，為35%；而北線鐵路(Metro-North)部門中的女性員工占比最低，僅為12%。

大都會運輸署的21名董事會成員中，僅有四名女性；七個行政領導職位中，唯一的女性是北線鐵路總裁瑞娜迪(Catherine Rinaldi)。