慶中秋 亞當斯用中文感謝華裔社區獲滿堂采

亞當斯在現場派送免費月餅給排隊民眾。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市 長民主黨候選人、布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)19日在布碌崙區公所廣場舉行「慶中秋迎國慶中國日」文化節；會上亞當斯不但用中文向華裔 社區致意，也表示華裔是紐約市移民的中堅力量，疫情 期間挺身而出，主動捐贈物資，如今紐約市應站出來共同抵抗反亞裔仇恨犯罪，慶祝中秋節的同時，也要慶祝各族裔的團結。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

當天活動由布碌崙區長辦公室攜手美國廣西僑胞聯合總會、美國東盟總商會、及中美牌樓協會等單位共同舉辦；亞當斯在致詞時表示，美國是充滿夢想的國家，不論什麼語言、文化、背景的人，都到這片土地尋求美國夢，而多元文化是紐約市和布碌崙最大的優勢，華裔更是不可或缺的中堅力量。

「慶中秋迎國慶中國日」文化節19日在布碌崙區公所廣場舉行。(記者顏嘉瑩／攝影)

亞當斯說，很多紐約人還沒有意識到，華裔在疫情期間主動挺身而出；他表示，華裔社區在疫情最困難的時候，捐贈其他社區口罩、醫療資源和免費食物，「當我們有需要的時候，華裔站出來幫忙，現在紐約市也應該要為華裔站出來，共同抵抗反亞裔仇恨犯罪。」

亞當斯表示，慶祝中秋節的同時，也是慶祝著各族裔的團結、成功；他還用中文表示對華裔社區的感謝，引得滿堂喝采。

市議員紀思庭(Justin Brannan)說：「華裔在疫情期間不問政府能為社區做什麼，而是問自己能夠為政府做什麼」，上次聚集在區公所廣場是為了疫情和反亞裔仇恨犯罪，此次眾人聚在一堂，則是為了慶祝這個重要的中華傳統節日；他表示，紐約市不問移民什麼時候來到這個城市，「只要你在這片土地，就值得被尊重。」

市議員顧雅明則說，亞當斯在疫情期間孜孜不倦為社區做事，相信未來當選市長，將會在安全、教育、公共住房、經濟復甦等議題上，帶給民眾希望。

「慶中秋迎國慶中國日」文化節會上有500份免費玩具，送給民眾。(記者顏嘉瑩／攝影)

活動總製作田士銳表示，該文化節今年為第八屆，除面向在美第二代、第三代華人推廣中華文化傳統外，還要展示給主流社會，促進大家對中華文化的更深層了解，在今年也獲得不少主流社會關注；雖然去年疫情較嚴峻，但田士銳表示，即便活動規模較小，但仍堅持舉辦。

「慶中秋迎國慶中國日」文化節19日在布碌崙區公所廣場舉行。(記者顏嘉瑩／攝影)

田士銳說，今年活動獲得不少主流社會關注，他說，當天共準備300份廣式月餅、500個福州月餅、5000個口罩、1000瓶洗手液等，另外華人公益基金會也提供500份免費玩具，發送給社區民眾，與大家共度佳節。