我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國大學發生槍擊案至少5死 嫌犯被捕

舊金山灣區近2.9萬戶停電 東灣影響最大 緊急搶修

開學僅一周800人染疫 教師工會籲恢復每周測新冠

記者和釗宇／紐約報導
紐約市公校復課僅一周，就有一所學校因疫情蔓延而關閉，全市超800公校人員染疫。（市長辦公室提供）
紐約市公校復課僅一周，就有一所學校因疫情蔓延而關閉，全市超800公校人員染疫。（市長辦公室提供）

紐約市公校復課僅一周，就有超800人染疫，一所學校因疫情蔓延而關閉；教師聯合工會(United Federation of Teachers，簡稱UFT)穆格魯(Michael Mulgrew)19日致信市長白思豪(Bill de Blasio)、教育總監波特(Meisha Ross Porter)等市府官員表示，目前公校疫情尚未緩解，呼籲市府本學年每兩周隨機檢測恢復為上一學年的每周隨機檢測。

教育局網站顯示，曼哈頓東哈林區的第79小學(P.S. 79)因疫情關閉，該校已出現19個確診病例，目前全體學生轉為網課，學校將至少關閉十天；市教育局代表斯提爾(Nathaniel Styer)通過聲明表示，「學校人員的健康和安全是教育局的頭等要務，我們會毫不猶豫地介入，遏制疫情蔓延。」

第79小學屬於75學區，為殘障兒童等特殊需求的學生提供服務，該校有超過250名七至12歲的自閉症、智障學生；曼哈頓區長高步邇(Gale Brewer)表示，對於特殊需求的學生，戴口罩比較困難。

根據市教育局，從公校開課至9月17日，全市有超過650間教室被關閉或半關閉，累計發現812人感染新冠肺炎，其中487人為學生，325人為教職員工。

市府今年改變公校檢測規定，從去年的每周隨機檢測20%的公校學生，改為每兩周檢測10%；UFT主席穆格魯致信白思豪表示，本學年市府減少公校隨機檢測頻率，不利於為學生和社區提供充分的疫情預警；教育局數據顯示，公校復課首周，全市1800所公校中只有不到一半的學校接受隨機檢測；同時，未經過檢測的數百學校中，有很多12歲以下、無法接種疫苗的學生，他們很容易被傳染。

他說，UFT此前就表明，在Delta病毒肆虐的情況下，每兩周隨機檢測一次的頻率是不夠的，而且很多學校無法滿足三呎社交距離的要求；如果市府採取更加嚴格的檢測規定，可能就會發現因疫情關閉或半關閉的教室數量會超過1000間。

UFT主席穆格魯致信白思豪，呼籲市府本學年每兩周隨機檢測恢復為上一學年的每周隨機...
UFT主席穆格魯致信白思豪，呼籲市府本學年每兩周隨機檢測恢復為上一學年的每周隨機新冠檢測的機制。（市長辦公室提供）

教育局 檢測 公校

上一則

前中國泳將轉行模特 登紐約時裝周

下一則

華裔高少玲 任MTA首席機械官

延伸閱讀

UFT致信白思豪：要求恢復公校每周隨機新冠檢測

UFT致信白思豪：要求恢復公校每周隨機新冠檢測
非公民選舉提案20日公聽會 市議員羅格貴茲有信心過關

非公民選舉提案20日公聽會 市議員羅格貴茲有信心過關

紐約市成人接種率達80% 重要里程碑

紐約市成人接種率達80% 重要里程碑
白思豪公布補強針接種計畫 最快本周就開打

白思豪公布補強針接種計畫 最快本周就開打

扳倒葛謨後選州長？詹樂霞試水溫

扳倒葛謨後選州長？詹樂霞試水溫

熱門新聞

劉瀟喆在布朗士的高速路遭遇車禍，他的臉部、頸部、胸部與臀部因受到毆打受傷。(劉瀟喆提供)

普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

2021-09-16 02:29
曼哈頓一家高檔中餐廳的戶外用餐區發生持槍搶劫案，兩名顧客遇搶，一人中槍受傷送送醫。（記者張晨／攝影）

曼哈頓高檔中餐館 戶外用餐區遇劫 食客中槍

2021-09-17 11:22
陳緹娜家洪水後一片狼藉。（陳緹娜提供）

洪災瞬間淹沒住宅 他帶孕妻車頂避難 次日竟接房東「逐客令」

2021-09-13 02:29
法拉盛受災區Peck大道附近的民宅前依舊是一片狼藉。（記者張心／攝影）

洪災至今沒電、沒煤氣 紐約法拉盛災民嘆索賠難

2021-09-13 14:30
紐約市公校復課頭兩日，全市公校共有近60間教室因疫情被關閉，超過200名學生及教職員工染疫。圖為紐約市公校開學首日，校門口防疫檢測排長龍。(記者張心／攝影)

開學頭兩日 紐約市近60間教室因疫情關閉 逾200人染疫

2021-09-15 13:13
懷特騎摩特車專盯年輕少女襲胸。(市警提供)

瑜珈教練曼哈頓華埠襲胸多華女 包括4位NYU女學生

2021-09-18 14:54

超人氣

更多 >
海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐

海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐
全美關注…佛州自駕遊失蹤女 屍體疑在懷州尋獲

全美關注…佛州自駕遊失蹤女 屍體疑在懷州尋獲
路透：中國金融機構正為恆大可能倒閉做準備

路透：中國金融機構正為恆大可能倒閉做準備
鄭州女按摩1次被索19.8萬 趕飛機竟把錢付清

鄭州女按摩1次被索19.8萬 趕飛機竟把錢付清
拜登邀法總統通話 協商澳洲潛艦採購爭議

拜登邀法總統通話 協商澳洲潛艦採購爭議