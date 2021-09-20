開學僅一周800人染疫 教師工會籲恢復每周測新冠

紐約市公校復課僅一周，就有一所學校因疫情蔓延而關閉，全市超800公校人員染疫。（市長辦公室提供）

紐約市公校 復課僅一周，就有超800人染疫，一所學校因疫情蔓延而關閉；教師聯合工會(United Federation of Teachers，簡稱UFT)穆格魯(Michael Mulgrew)19日致信市長白思豪(Bill de Blasio)、教育總監波特(Meisha Ross Porter)等市府官員表示，目前公校疫情尚未緩解，呼籲市府本學年每兩周隨機檢測 恢復為上一學年的每周隨機檢測。

市教育局 網站顯示，曼哈頓東哈林區的第79小學(P.S. 79)因疫情關閉，該校已出現19個確診病例，目前全體學生轉為網課，學校將至少關閉十天；市教育局代表斯提爾(Nathaniel Styer)通過聲明表示，「學校人員的健康和安全是教育局的頭等要務，我們會毫不猶豫地介入，遏制疫情蔓延。」

第79小學屬於75學區，為殘障兒童等特殊需求的學生提供服務，該校有超過250名七至12歲的自閉症、智障學生；曼哈頓區長高步邇(Gale Brewer)表示，對於特殊需求的學生，戴口罩比較困難。

根據市教育局，從公校開課至9月17日，全市有超過650間教室被關閉或半關閉，累計發現812人感染新冠肺炎，其中487人為學生，325人為教職員工。

市府今年改變公校檢測規定，從去年的每周隨機檢測20%的公校學生，改為每兩周檢測10%；UFT主席穆格魯致信白思豪表示，本學年市府減少公校隨機檢測頻率，不利於為學生和社區提供充分的疫情預警；教育局數據顯示，公校復課首周，全市1800所公校中只有不到一半的學校接受隨機檢測；同時，未經過檢測的數百學校中，有很多12歲以下、無法接種疫苗的學生，他們很容易被傳染。

他說，UFT此前就表明，在Delta病毒肆虐的情況下，每兩周隨機檢測一次的頻率是不夠的，而且很多學校無法滿足三呎社交距離的要求；如果市府採取更加嚴格的檢測規定，可能就會發現因疫情關閉或半關閉的教室數量會超過1000間。