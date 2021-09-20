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市議會教育委員會主席 籲給網課選項

記者和釗宇／紐約報導
崔馬克表示，擔憂更多學生沒有機會返校上課，呼籲市府提供遠程課選項。（記者和釗宇／攝影）
崔馬克表示，擔憂更多學生沒有機會返校上課，呼籲市府提供遠程課選項。（記者和釗宇／攝影）

紐約市公校已經復課一周，但出勤率未達到疫情前水平；市議會教育委員會主席崔馬克(Mark Treyger)19日表示，擔憂更多學生沒有機會返校上課，因此呼籲市府提供遠程課選項，「學生家庭都應該享有遠程課的機會。」

根據教育局的數據，紐約市公校復課首日的出勤率為82%左右；崔馬克在接受PIX 11採訪時表示，儘管市長白思豪(Bill de Blasio)此前表示82%的出勤率已經很高，但相對於100萬的公校學生總數，這意味著大約20萬學生沒來上學。

崔馬克表示，「20萬學生相當月休士頓學區的學生總數；在我所在的學區，就有一些學生因為各種各樣的顧慮不能到校，例如他們的父母擔心有的孩子沒打疫苗，或者12歲以下的孩子還不能打疫苗；學生家庭應該享有遠程課的選項，我同樣認為面授課很重要，無法取代，但是我們應該給每個家庭選擇權；疫情仍未結束，而且我們面臨的變種病毒傳染性更強。」

同時，他還擔憂各校無法遵照聯邦疾病防治中心(CDC)的建議，讓學生在校內保持三呎的社交距離，減少傳染風險；「很多學校都沒法做到這一點，市府應該承認這個問題。」

崔馬克還呼籲市府公開更多數據，如公校生接種數量，以及有多少學生因健康問題被允許上實體課；他也批評市府今年減少公校隨機新冠檢測頻率的政策，稱開學首周發現的數百病例，是因為這些學生和老師主動來檢測，而不是學校主動去檢測公校人員，市府須加強檢測措施。

公校 檢測 紐約市

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