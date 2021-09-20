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華裔混血電視明星 布碌崙開咖啡店

記者顏潔恩／紐約報導
擁有華人血統的知名廣播電視名人易Angela在布碌崙開新咖啡店。(取自Instagram)
擁有華人血統的知名廣播電視名人易Angela在布碌崙開新咖啡店。(取自Instagram)

擁有華人血統的知名廣播電視名人易Angela，經過許久籌備，將在布碌崙(布魯克林)貝德弗-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)新開一家咖啡店，推廣喝咖啡的益處。

45歲的易Angela出生於布碌崙東弗萊布士(East Flatbush)，母親是非裔美國人、父親是中國人；她除了是「早餐俱樂部」(The Breakfast Club)主持人外，還經營「生命之汁」(Juices for Life)果汁店和「Private Label」接髮店。

作為一名電視明星、企業家和作家，安吉拉積極推廣大眾培養閱讀和思考的能力，並成為紐約市公共圖書館系統的首個大使，2018年市長白思豪(Bill de Blasio)將8月28日封為「易Angela日」(Angela Yee Day)，廣受社區尊敬。

安吉拉介紹，咖啡店命名為「CUP」，是Coffee Uplifts People的縮寫，就如同早些年開過果汁店一樣，她希望傳遞重要的飲食知識；她表示成為電視主持人已有17個年頭，早上一杯咖啡是開啟一整天能量的必備，希望社區能意識到咖啡對人們身體帶來的積極作用。

她表示咖啡店在新冠疫情階段下籌備，在8月27日「易Angela日」的前一天正式營業，由衷希望給顧客帶來美好的體驗。

咖啡 布碌崙 紐約市

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