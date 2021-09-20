前中國泳將轉行模特 登紐約時裝周

張燁晗在今年9月紐約時裝周上，為印尼品牌Indah Darry & Dr. RR走秀。(圖為張燁晗提供、Richard Simpson攝影)

前中國國家游泳隊職業泳將張燁晗(Teresa Cheung)，自2008年開始作為模特參加紐約 時裝周走秀，即便在去年和今年都碰上新冠肺炎疫情 ，仍堅持上場；19日她接受採訪時表示，疫情讓國際上的華裔設計師、模特兒無法到紐約參加時裝盛事，她則希望自己的曝光，能為華裔爭取更多舞台表現機會。

張燁晗表示，今年受到疫情影響，許多國際華裔設計師無法到紐約參加時裝周，而自己從2008年開始，每年都會參與走秀，雖然今年仍擔心疫情，也有人問她要不要取消走秀，她仍堅持參加，參與了七個時裝設計師的走秀，希望能夠代表華人出現在時裝周的國際舞台上。

張燁晗在今年9月紐約時裝周上，為美國品牌Malcolm's Custom Made-to-Fit走秀。(圖為張燁晗提供、Richard Simpson攝影)

張燁晗說，在時尚圈中，不論是時裝設計師或是模特兒，每個人都很害怕自己被淘汰，而每年不斷有許多新進設計師，受到疫情影響，今年的秀場比較多本土設計師；她認為，無法看到有才華的國際設計師在紐約發光發熱，還是感到很可惜。

由於亞裔 在外型和體型的限制，張燁晗表示，不僅機會較少，也很具競爭壓力，除了走秀也積極拓展其他演藝事業的張燁晗說，日前有護膚品的廣告要求要有亞裔面孔，但事實上在廣告中出現的五名演員，只有一名亞裔，其他均為外族裔，「競爭壓力很大。」

不過充滿自信的張燁晗說，亞裔不需要因為自己的外貌、體型限制就妄自菲薄；她以自己的經驗分享，表示自己過去也曾會擔心，自己是否會因為身為亞裔的身分而受到限制，但後來她發現，許多設計師看的都是模特兒是否專業、有自信，以及是否具有自己的舞台風格，她相信若有自信，就不需太過擔心。

張燁晗在今年9月紐約時裝周上，為美國品牌Malcolm's Custom Made-to-Fit走秀。(圖為張燁晗提供、Richard Simpson攝影)

出生在黑龍江省哈爾濱市的張燁晗，曾連續三年奪得全國錦標賽冠軍，13歲就入選中國國家游泳隊，但後來因傷退役；她隨後作為特殊人才移民到美國後，擔任六歲至17歲兒童及青少年的游泳教練，並兼職模特兒，每年參加兩季紐約時裝周，去年2月時被多名時裝設計師相中，在一周之內連走37場秀。