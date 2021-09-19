聯合國大會9.20紐約揭幕 政要齊聚 恐成「超級傳播活動」

第76屆聯合國大會於疫情後20日首次恢復面對面會議，拜登總統將與會發表演講。(美聯社)

第76屆聯合國 大會於疫情後20日將首次回歸面對面會議，屆時各國政要齊聚紐約，紐約雖已敦促與會人員接種疫苗 ，但因涉高層政要，目前仍無具體接種數據，拜登政府也擔心聯大成為「超級傳播者活動」；紐約市 警總局則表示，已加強相關區域警力部署和交通管制，並重申「尚無任何可信的恐襲威脅」。

第76屆聯合國大會於疫情後20日首次恢復面對面會議，拜登總統將與會發表講演。圖為紐約市聯合國總部辯論大廳。(美聯社)

在防疫方面，紐約市長國際事務辦公室日前致信聯合國，將辯論廳歸類為「會議中心」，與會者必須接種疫苗；但聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)回應稱，他不能將這一要求強加於國家元首。

去年曾感染新冠、但仍輕視病毒的巴西總統波索納洛(Jair Bolsonaro)表示，「下周我將出席聯合國大會，並發表開幕演說」，但他至今拒絕接種疫苗，無視紐約市當局的要求。

今年聯大一般性辯論的主題為「透過希望打造堅韌—新冠疫情復甦、永續重建、回應地球所需、尊重人民權利，及振興聯合國」；預計有包括拜登在內的104位國家領袖及23位內閣部長發言，聯合國規定他們每人的隨行人員數不能超過六人，進入主會場的人數不能超過四人；有的國家領袖將通過視訊發表講話，如法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)。

聯合國紐約總部的鳥瞰圖，展示了瑞士-法國藝術家Saype「正在進行的世界 II」巨型作品，描繪兩個孩子用摺紙繪製和建造他們的理想世界，由木炭和白堊等天然顏料製成的可生物降解塗料製作而成。(歐新社) 聯合國紐約總部的鳥瞰圖，展示了瑞士-法國藝術家Saype「正在進行的世界 II」巨型作品，描繪兩個孩子用摺紙繪製和建造他們的理想世界，由木炭和白堊等天然顏料製成的可生物降解塗料製作而成。(歐新社)

紐約市警總局長希爾(Dermot Shea)表示，市警會與多方合作全力保護所有人的安全，目前全市尚無任何威脅，但仍在實時監控、評估所有區域，以確保大會順利展開。

市警交通安全局總監(Chief of Transportation)羅伊斯特(Kim Royster)表示，將在曼哈頓中城聯合國總部附近設置檢查站、放置改道標識，並管制相關道路，提醒民眾提前做好路線規畫。

20日(周一)至30日(周四)聯大期間，交通管制路段區域北至57街，南至42街，西至第五大道，東至第一大道，管制時間為早6時至晚7時。

市警情報和反恐副局長米勒(John Miller)表示，介於當前複雜局勢，屆時或將出現一系列抗議示威；根據市警目前掌握的消息，已有37個抗議團體登記在冊，預計屆時還會增加。