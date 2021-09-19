上州參議員聯合家長控告州府 要求撤銷學校口罩令

州府規定所有公立和私立學校，學生和教職員等人在校園內需戴口罩。（本報檔案照）

不滿州府要求州內學校實施口罩 令，紐約上州 參議員博雷洛(George Borrello)與尼加拉郡立法代表希拉丘茲(John Syracuse)日前聯合家長在法院提告，稱州府的這一做法已經越權，應給予家長讓孩童自由脫戴口罩的權利。

紐約州 衛生廳上月發布緊急規定，要求州內所有學校，從學前班至高中12年級的學生、教師、員工及訪客等，必須在校園內戴口罩，公立、私立學校，特許和宗教學校都必須遵守；違規者將面臨罰款。

博雷洛和希拉丘茲17日聯合家長組織「NY Parents To Unmask Children」及公校代表，在奧伯尼高等法院，對州衛生廳廳長扎克(Howard Zucker)和州長霍楚(Kathy Hochul)提訴。

根據法庭文件，依據憲法，只有州議會通過法案才能落實這類政策，州府未經此程序就強施口罩令，已影響全州300萬名學生和上萬名教職員工。

訴狀指出，學生是否要戴口罩應由家長決定，州府不應以緊急情況為由直接頒布規定，考慮到「小孩感染新冠病毒後死亡風險極低」，州府提出的政策顯得「武斷且又反覆無常」；此外長期戴口罩也可能給學童帶來身心影響，如引起呼吸不暢、皮膚狀況，家長實在不希望孩子每天七個小時全程戴口罩。

博雷洛說，前州長葛謨(Andrew Cuomo)過去一年半下達過多緊急行政令，這種情況到如今仍在持續，學校口罩令就是其中例子。

原告律師Corey Hogan在聲明中表示，在全美各地，立法機構都退一步，任由各級行政單位獨立制定對抗新冠疫情的相關政策，卻忽略了民眾的意願。

州教育廳、州衛生廳、州長辦公室都未對該訴訟表態。