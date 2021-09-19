我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒：AUKUS細節在G7上商定 馬克宏全不知情

湯匙越獄一場空 以色列捉回最後2名巴勒斯坦逃犯

上州參議員聯合家長控告州府 要求撤銷學校口罩令

記者顏潔恩／紐約報導
州府規定所有公立和私立學校，學生和教職員等人在校園內需戴口罩。（本報檔案照）
州府規定所有公立和私立學校，學生和教職員等人在校園內需戴口罩。（本報檔案照）

不滿州府要求州內學校實施口罩令，紐約上州參議員博雷洛(George Borrello)與尼加拉郡立法代表希拉丘茲(John Syracuse)日前聯合家長在法院提告，稱州府的這一做法已經越權，應給予家長讓孩童自由脫戴口罩的權利。

紐約州衛生廳上月發布緊急規定，要求州內所有學校，從學前班至高中12年級的學生、教師、員工及訪客等，必須在校園內戴口罩，公立、私立學校，特許和宗教學校都必須遵守；違規者將面臨罰款。

博雷洛和希拉丘茲17日聯合家長組織「NY Parents To Unmask Children」及公校代表，在奧伯尼高等法院，對州衛生廳廳長扎克(Howard Zucker)和州長霍楚(Kathy Hochul)提訴。

根據法庭文件，依據憲法，只有州議會通過法案才能落實這類政策，州府未經此程序就強施口罩令，已影響全州300萬名學生和上萬名教職員工。

訴狀指出，學生是否要戴口罩應由家長決定，州府不應以緊急情況為由直接頒布規定，考慮到「小孩感染新冠病毒後死亡風險極低」，州府提出的政策顯得「武斷且又反覆無常」；此外長期戴口罩也可能給學童帶來身心影響，如引起呼吸不暢、皮膚狀況，家長實在不希望孩子每天七個小時全程戴口罩。

博雷洛說，前州長葛謨(Andrew Cuomo)過去一年半下達過多緊急行政令，這種情況到如今仍在持續，學校口罩令就是其中例子。

原告律師Corey Hogan在聲明中表示，在全美各地，立法機構都退一步，任由各級行政單位獨立制定對抗新冠疫情的相關政策，卻忽略了民眾的意願。

州教育廳、州衛生廳、州長辦公室都未對該訴訟表態。

口罩 紐約州 紐約上州

上一則

瑜伽教練襲胸多華女 4紐大生也受害

下一則

非公民選舉提案20日公聽會 市議員羅格貴茲有信心過關

延伸閱讀

夜店歡唱被指違反口罩令 金山市長布里德回應

夜店歡唱被指違反口罩令 金山市長布里德回應
剛擊退罷免 加州州長紐森兩子女確診新冠

剛擊退罷免 加州州長紐森兩子女確診新冠
舊金山市長布里德夜店歡唱 被指違反口罩令

舊金山市長布里德夜店歡唱 被指違反口罩令
紐約州將迎1143名阿富汗撤離人員

紐約州將迎1143名阿富汗撤離人員
日托中心員工、兩歲以上兒童 須戴口罩

日托中心員工、兩歲以上兒童 須戴口罩

熱門新聞

劉瀟喆在布朗士的高速路遭遇車禍，他的臉部、頸部、胸部與臀部因受到毆打受傷。(劉瀟喆提供)

普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

2021-09-16 02:29
曼哈頓一家高檔中餐廳的戶外用餐區發生持槍搶劫案，兩名顧客遇搶，一人中槍受傷送送醫。（記者張晨／攝影）

曼哈頓高檔中餐館 戶外用餐區遇劫 食客中槍

2021-09-17 11:22
陳緹娜家洪水後一片狼藉。（陳緹娜提供）

洪災瞬間淹沒住宅 他帶孕妻車頂避難 次日竟接房東「逐客令」

2021-09-13 02:29
法拉盛受災區Peck大道附近的民宅前依舊是一片狼藉。（記者張心／攝影）

洪災至今沒電、沒煤氣 紐約法拉盛災民嘆索賠難

2021-09-13 14:30
紐約市公校復課頭兩日，全市公校共有近60間教室因疫情被關閉，超過200名學生及教職員工染疫。圖為紐約市公校開學首日，校門口防疫檢測排長龍。(記者張心／攝影)

開學頭兩日 紐約市近60間教室因疫情關閉 逾200人染疫

2021-09-15 13:13
恐襲事件後，現場濃煙瀰漫。(吳倩萳提供)

911恐襲20周年 商家憶華埠榮景 嘆再也回不去了

2021-09-12 14:30

超人氣

更多 >
習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說

習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說
張庭打破跑路傳聞 秀40億人民幣倉庫展現實力

張庭打破跑路傳聞 秀40億人民幣倉庫展現實力
中國申請加入CPTPP 澳洲開「2條件」否則反對

中國申請加入CPTPP 澳洲開「2條件」否則反對
大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調

大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調
新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點

新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點