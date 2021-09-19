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法拉盛發展中心 緬街中秋遊行

記者牟蘭／紐約報導
法拉盛發展中心聯合城市保健計畫於18日舉辦中秋節遊行煙火與賞月活動，遊行隊伍橫穿緬街，吸引近千人觀看。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛發展中心聯合城市保健計畫於18日舉辦中秋節遊行煙火與賞月活動，遊行隊伍橫穿緬街，吸引近千人觀看。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛發展中心聯合城市保健計畫(MetroPlus Health Plan)18日舉辦中秋節遊行、煙火與賞月活動，150多人組成的遊行隊伍，橫穿緬街，不同族裔的民眾帶來舞蹈與踩高蹺等表演，吸引近千民眾駐足觀看。

影音來源：記者牟蘭

孟昭文(右二起)、黃敏儀與胡安等都參與中秋節遊行煙火與賞月活動，表示支持；右一為...
孟昭文(右二起)、黃敏儀與胡安等都參與中秋節遊行煙火與賞月活動，表示支持；右一為傅鶴鳴，左一為劉爽。(記者牟蘭／攝影)

中秋節遊行煙火與賞月活動由法拉盛發展中心主辦，城市健保與Confetti 1000 Community Screening Project贊助，旨在讓華裔在他鄉感受團圓的氣氛，並向各族裔民眾傳遞中華文化。

遊行隊伍由市警109分局的社區事務官黃凌欽指揮，從38大道交緬街開始，行至皇后區植物園(Queens Botanical Garden)結束，警員沿路封街，近千民眾在街邊駐足拍照，慶祝即將到來的中秋佳節。

大會主席傅鶴鳴表示，中心已堅持21年舉辦中秋慶祝活動，期盼團結各族裔，展示法拉盛多元文化；他說，此次活動有150多人組成的方隊，其中皇后區法蘭西斯路易斯高中(Francis Lewis HS)學生身穿軍服，列隊穿過緬街，還有非洲裔民眾腳踩高蹺，帶來多元文化表演。

各族裔在18日的中秋節遊行活動中帶來舞蹈與踩高蹺等表演。(記者牟蘭／攝影)
各族裔在18日的中秋節遊行活動中帶來舞蹈與踩高蹺等表演。(記者牟蘭／攝影)

城市保健計畫亞裔市場活動策畫劉爽表示，疫情爆發後，仇恨亞裔情緒蔓延，她期盼此次活動讓更多人了解亞裔文化，讓居住海外的民眾能感受中秋佳節，一解鄉愁。

國會眾議員孟昭文、市議員候選人黃敏儀(Sandra Ung)與華裔導演胡安等都參與當天的遊行活動表示支持。

當天的活動還在法拉盛凱辛納走廊公園(Kissena Corridor Park)舉辦風箏比賽、舞蹈表演、吃月餅比賽，並於當晚舉辦煙火表演。

法拉盛發展中心聯合城市保健計畫於18日舉辦中秋節遊行煙火與賞月活動，遊行隊伍橫穿...
法拉盛發展中心聯合城市保健計畫於18日舉辦中秋節遊行煙火與賞月活動，遊行隊伍橫穿緬街，吸引近千人觀看。(記者牟蘭／攝影)

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