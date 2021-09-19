月餅漲價逾3成 傳統老牌仍熱賣 消費者愛好自製月餅

中秋節臨近，法拉盛各大超市的月餅價格雖然調漲，但顧客的買氣不減。(記者牟蘭／攝影)

中秋節臨近，華人超市 業者18日指，較去年同期，今年的月餅雖漲價逾30%，但美心、大榮華與蘇式月餅仍熱賣，部分口味的月餅已經售罄；也有不少消費者表示，為保證食品安全，節省開支，她們購買糯米粉與豆沙等原材料，自製月餅，與家人共慶佳節。

昌發超市集團董事長王傳厚表示，因中美貿易戰以及疫情 期間運費的調漲，運輸貨櫃緊缺，一個貨櫃的價格漲到2萬多元，今年月餅的價格也「水漲船高」；他說，雖然月餅價格調漲超過30%，但民眾買氣不減，店中多款網紅月餅，如美心流心月餅等已售罄，其餘傳統品牌的月餅也在熱賣中。

中美超市經理吳建錫表示，今年的港式月餅價格較其他月餅價格調漲較大，目前受到民眾青睞的美心與大榮華等傳統品牌的部分口味的月餅已經賣完，民眾若想品嚐心儀品牌的月餅需盡快購買。

吳建錫說，去年因疫情影響，貨櫃緊缺，中秋節當天各大華人超市的月餅幾乎全部售罄，今年增加了存貨，若民眾不在意月餅品牌，也可等到中秋節當天購買優惠價的月餅；他表示，華人超市推出了中秋優惠商品，以自家為例，雙黃月餅與稻香村點心均打出19.9元的售價，希望回饋顧客。

各大華人超市18日迎來大量顧客，居住在森林小丘的張森狄(Cindy Zhang，姓名皆音譯)表示，她來自中國 南方城市，當天前往超市選購蘇式月餅，但自己青睞的品牌已經售罄，只能尋找相同口味的其他品牌替代。

居住在秋園的何艾莉(Alice He)表示，她對比幾款月餅的售價，發現比去年還要再貴三到五元左右，決定購買糯米粉與豆沙餡，自製冰皮月餅，「乾淨還便宜，就是比較麻煩」。