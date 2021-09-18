我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美誤炸阿富汗平民 倖存者：光道歉不夠 要懲罰主事者

大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調

亞當斯訪槍案中餐廳：不會因犯罪而關門

記者張晨／紐約報導
高檔中餐廳「Philippe Chow」日前發生槍案，不過17日仍有不少食客選擇坐在室外。（記者張晨／攝影）
高檔中餐廳「Philippe Chow」日前發生槍案，不過17日仍有不少食客選擇坐在室外。（記者張晨／攝影）

曼哈頓上東城高檔中餐廳「Philippe Chow」15日晚發生槍擊案，兩名持槍男子搶劫兩名在戶外用餐的食客，一名受害者與劫匪爭執過程中腿部中彈；民主黨紐約市長候選人亞當斯(Eric Adams)16日晚到該餐廳就餐，抨擊該案件，「餐廳沒有因疫情被打倒，更不會因犯罪而關門。」

亞當斯當晚坐在前一日受害者所在餐位，「這家餐廳明顯與惡性罪案毫無聯繫，當人們坐下享用素食大餐時，卻成為持槍搶劫的目標，荒謬至極。」

他表示，該地段與此類餐廳是紐約復甦的領頭羊，「我一直強調，城市繁榮的前提是保證公共安全。」

警方表示，案發當晚10時左右，28歲的庫克(Melchior Cooke)和其女伴首次約會，被兩名蒙面持槍劫匪搶奪勞力士手錶，隨後在打鬥中中彈。

警方接報後趕往現場，將庫克送至紐約長老會醫院搶救，幸無生命危險。

亞當斯在就餐時再次強調打擊犯罪的重要性，「這些伺機破壞公共治安的狂徒正在全城流竄作案，就像如果我們忽視布朗斯維爾(Brownsville)的問題，它就會蔓延到百老匯大街及全市主要地段。」

他呼籲紐約人不要懼怕出門，光顧這些餐廳，「我們要告訴那些潛在犯罪者，我們並不害怕，不會因此放慢城市復甦的腳步，紐約餐廳沒有因疫情被打倒，更不會因犯罪而關門。」

17日「Philippe Chow」餐廳的十多個室外餐位仍正常開放，但工作人員鼓勵食客盡量坐在室內。

餐廳服務員表示，餐廳安排了更多人在室外關注周圍情況，以保證室外用餐者的安全，「但現在看來並沒有太多人在意。」

據悉，該槍案是全市豪表模式劫案的一起，嫌犯在17日仍在逃。

警方現呼籲民眾有知曉此案相關線索者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

高檔中餐廳「Philippe Chow」日前發生槍案，17日有更多侍者在室外關注...
高檔中餐廳「Philippe Chow」日前發生槍案，17日有更多侍者在室外關注周圍情況。（記者張晨／攝影）

紐約市 亞當斯 疫情

上一則

紐約市成人接種率達80% 重要里程碑

下一則

布碌崙單車組織支持8大道建單車道 白彼得：不安全

延伸閱讀

曼哈頓中餐館槍擊案 亞當斯赴現場：不會因犯罪而關門

曼哈頓中餐館槍擊案 亞當斯赴現場：不會因犯罪而關門

福建公所攜手亞當斯 發月餅

福建公所攜手亞當斯 發月餅
亞當斯經濟政綱 建親商市府 盼回報數十萬就業

亞當斯經濟政綱 建親商市府 盼回報數十萬就業

亞當斯攜手華社 19日慶中秋迎國慶

亞當斯攜手華社 19日慶中秋迎國慶
亞當斯：若勝選 飛佛州勸紐約客回來

亞當斯：若勝選 飛佛州勸紐約客回來

熱門新聞

劉瀟喆在布朗士的高速路遭遇車禍，他的臉部、頸部、胸部與臀部因受到毆打受傷。(劉瀟喆提供)

普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

2021-09-16 02:29
曼哈頓一家高檔中餐廳的戶外用餐區發生持槍搶劫案，兩名顧客遇搶，一人中槍受傷送送醫。（記者張晨／攝影）

曼哈頓高檔中餐館 戶外用餐區遇劫 食客中槍

2021-09-17 11:22
法拉盛Peck大道一棟華人住宅，2006年因非法改建被罰逾1萬元，但屋主被罰後仍繼續非法出租；圖為該樓的地下室。(記者牟蘭／攝影)

4華人溺斃地下室 強制清空…早因非法改建、出租屢遭投訴

2021-09-10 11:06
在九一一恐襲中離世的譚嘉慧生前熱愛到處旅行。(譚敏儀提供)

長女、弟弟911遇難 譚敏儀：永遠活在記憶中

2021-09-11 10:30
陳緹娜家洪水後一片狼藉。（陳緹娜提供）

洪災瞬間淹沒住宅 他帶孕妻車頂避難 次日竟接房東「逐客令」

2021-09-13 02:29
此次洪災皇后區災情嚴重。(本報檔案照)

非法改建房客喪生 親屬可向房東索賠

2021-09-10 11:27

超人氣

更多 >
停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？

停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？
15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄
護士緊急傳授妙招 醫療直升機轉診開銷從7萬變70元

護士緊急傳授妙招 醫療直升機轉診開銷從7萬變70元
助澳造艦衝突升高 法國召回駐美、駐澳大使抗議

助澳造艦衝突升高 法國召回駐美、駐澳大使抗議