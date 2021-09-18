亞當斯訪槍案中餐廳：不會因犯罪而關門

高檔中餐廳「Philippe Chow」日前發生槍案，不過17日仍有不少食客選擇坐在室外。（記者張晨／攝影）

曼哈頓上東城高檔中餐廳「Philippe Chow」15日晚發生槍擊案，兩名持槍男子搶劫兩名在戶外用餐的食客，一名受害者與劫匪爭執過程中腿部中彈；民主黨紐約市 長候選人亞當斯 (Eric Adams)16日晚到該餐廳就餐，抨擊該案件，「餐廳沒有因疫情 被打倒，更不會因犯罪而關門。」

亞當斯當晚坐在前一日受害者所在餐位，「這家餐廳明顯與惡性罪案毫無聯繫，當人們坐下享用素食大餐時，卻成為持槍搶劫的目標，荒謬至極。」

他表示，該地段與此類餐廳是紐約復甦的領頭羊，「我一直強調，城市繁榮的前提是保證公共安全。」

警方表示，案發當晚10時左右，28歲的庫克(Melchior Cooke)和其女伴首次約會，被兩名蒙面持槍劫匪搶奪勞力士手錶，隨後在打鬥中中彈。

警方接報後趕往現場，將庫克送至紐約長老會醫院搶救，幸無生命危險。

亞當斯在就餐時再次強調打擊犯罪的重要性，「這些伺機破壞公共治安的狂徒正在全城流竄作案，就像如果我們忽視布朗斯維爾(Brownsville)的問題，它就會蔓延到百老匯大街及全市主要地段。」

他呼籲紐約人不要懼怕出門，光顧這些餐廳，「我們要告訴那些潛在犯罪者，我們並不害怕，不會因此放慢城市復甦的腳步，紐約餐廳沒有因疫情被打倒，更不會因犯罪而關門。」

17日「Philippe Chow」餐廳的十多個室外餐位仍正常開放，但工作人員鼓勵食客盡量坐在室內。

餐廳服務員表示，餐廳安排了更多人在室外關注周圍情況，以保證室外用餐者的安全，「但現在看來並沒有太多人在意。」

據悉，該槍案是全市豪表模式劫案的一起，嫌犯在17日仍在逃。

警方現呼籲民眾有知曉此案相關線索者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。