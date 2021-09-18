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紐約市成人接種率達80% 重要里程碑

記者張晨／紐約報導
紐約市成人疫苗接種率已達到80%。（市長辦公室提供）
紐約市成人疫苗接種率已達到80%。（市長辦公室提供）

市長白思豪17日宣布，全市已有80%的成人接種至少一劑新冠疫苗；他表示，這一接種率是紐約抗擊疫情的「重要里程碑」。

白思豪在紐約公共電台(WNYC)節目中表示，80%的接種率是一件大事，「我希望紐約人能明白，是大家的努力，才讓疫苗接種工作進展順利，這也是我們結束疫情時代的正確方式和風向標。」

在疫情初期，流行病專家將80%的接種率作為目標，以實現對病毒的群體免疫；當病毒的攜帶者較少而無法廣泛傳播時，基本就達到了群體免疫力；但由於全美接種率仍較低，以及Delta變種病毒的快速傳播，全國範圍內這一既定標準變得難以實現。

白思豪表示，對群體免疫力的討論是「一場持續的辯論」，但無論如何人們都需要接種；他再次稱讚市府和私營公司制強雇員接種疫苗的舉措，這促使許多對疫苗持懷疑態度的人因工作需要不得不前往接種。

他還指出，紐約市12至17歲青少年的接種率也在上升，目前已接近70%。

隨著秋季開學，全市公校有700餘所教學樓為學生提供免費疫苗注射，「我們預計未來會有更高的接種率，尤其是在年輕人中。」白思豪說，人們在將來可以像應對流感一樣來應對新冠，如果繼續推進疫苗，這個目標最早明年便可實現。

疫苗 紐約市 白思豪

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