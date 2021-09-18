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霍楚簽法 雷克島減負 191囚犯將獲釋

記者顏潔恩／紐約報導
霍楚17日在紐約市簽署「少即是多」法案，通過減輕雷克島監獄超負荷收押狀況，來改善監獄環境。（州長辦公室提供）
霍楚17日在紐約市簽署「少即是多」法案，通過減輕雷克島監獄超負荷收押狀況，來改善監獄環境。（州長辦公室提供）

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)17日在紐約市簽署「少即是多」(Less is More)法案，通過減輕雷克島(Rikers Island)監獄超負荷收押來改善獄所居住環境，191名因違反假釋而入獄的輕罪犯人，將很快被釋放出獄；在接下來的五天內，每天將把40名刑期超過90天的犯人轉移至州監獄。

雷克島監獄目前共有6000名犯人，是去年7月的兩倍，因居住環境擁擠、衛生問題惡化，自去年12月起十人身亡，大多為自殺；近日拘留所內的新冠確診率也攀升，8月報告顯示獄警確診率上升，過去一周的確診率更超過全市平均數字。

雖法案明年3月正式生效，但霍楚已立即安排191名犯人出獄，他們全是此前已假釋出獄的人，因不慎違反假釋條例，如錯過宵禁、喝酒、在與緩刑官的會議中遲到等原因再次入獄；接下來的五天內，也會每天轉移40名刑期超過90天的犯人到州監獄，之後會有類似後續安排。

「假釋出獄的人應獲得改過自新、重返社會的機會，若因違反一些技術上的規定而繼續囚禁他們，不會對社區有任何幫助。」霍楚說，目前所做的變動只是第一步，接下來會和各層級領導部門溝通合作，確保城市監獄的安全。

紐約市長白思豪(Bill de blasio)表示，霍楚為雷克島監獄的人帶來及時幫助，「我們需要立即降低監獄的人數。」

針對獄警假裝生病拒絕工作的情形，白思豪也警告，一旦發現，將強制無薪停職30天。

州府共和黨議員對該法案不滿，參議會少數黨領袖奧特(Robert Ortt)表示，在一黨掌權下，紐約州的暴力犯罪率不斷增高；先是此前保釋改革法擾亂秩序，隨著「少即是多」法案的簽署，治安會愈發糟糕，「在受害者與犯罪者之間，紐約再次站在了犯罪者這邊，『少即是多』的概念指的是更少犯人待在監獄內、社會出現更多受害者。」

監獄 紐約市 霍楚

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