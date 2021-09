紐約州將迎1143名阿富汗撤離人員

霍楚宣布,紐約州將在未來六個月內接收超過1100名阿富汗撤離人員,其中紐約市將接收240人。(州長辦公室提供)

紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)16日宣布,紐約州將在未來六個月內接收超過1100名阿富汗 撤離人員,其中紐約市 將接收240人。

霍楚表示,「歡迎那些尋求免於暴力和迫害的難民,是紐約州的歷史傳統,紐約州很榮幸歡迎阿富汗移民,延續這一光榮傳統。」她已簽署公告,將9月19日至25日定為難民「歡迎周」。

目前紐約州共有約7500名阿富汗裔居民,根據國務院數據,本次全州將接納1143名阿富汗撤離人員,其中紐約市240人,州府奧伯尼100人,水牛城335人,雪城248人,羅切斯特200人,尤提卡20人;不過,目前並非所有人都被認為是難民,因為其中部分人並未在阿富汗戰爭中協助過美軍,白宮已經呼籲國會確保所有撤離人員都享有難民待遇。

隸屬州臨時和殘障人士援助辦公室(Office of Temporary and Disability Assistance)的紐約市難民服務署(Bureau of Refugee Services),將於紐約市府合作,負責紐約市的阿富汗移民接收工作;州臨時和殘障人士援助辦公室主任海恩(Mike Hein)表示,「我們的職責就是歡迎他們融入社區,幫助他們重建生活,像鄰居一樣擁抱他們。」

紐約市難民服務署已制定接收計畫,包括提供就業服務、英語培訓等,預計難民還將參加現金補助項目、醫療協助項目和老年難民服務相關項目。

美國上月從阿富汗撤出將近13萬人,其中包括美國公民、盟友人員和曾為美國政府和組織工作的阿富汗人,後者在神學士掌權後可能遭到迫害;目前大部分人仍在來美途中,在其他國家和美軍基地接受安全檢查;聯邦政府此前表示,預計5萬阿富汗人將獲得美國永久居留權,其中大部分人在阿富汗戰爭中幫助過美軍。