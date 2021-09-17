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紐約州將迎1143名阿富汗撤離人員

記者和釗宇／紐約報導
霍楚宣布，紐約州將在未來六個月內接收超過1100名阿富汗撤離人員，其中紐約市將接收240人。（州長辦公室提供）
霍楚宣布，紐約州將在未來六個月內接收超過1100名阿富汗撤離人員，其中紐約市將接收240人。（州長辦公室提供）

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)16日宣布，紐約州將在未來六個月內接收超過1100名阿富汗撤離人員，其中紐約市將接收240人。

霍楚表示，「歡迎那些尋求免於暴力和迫害的難民，是紐約州的歷史傳統，紐約州很榮幸歡迎阿富汗移民，延續這一光榮傳統。」她已簽署公告，將9月19日至25日定為難民「歡迎周」。

目前紐約州共有約7500名阿富汗裔居民，根據國務院數據，本次全州將接納1143名阿富汗撤離人員，其中紐約市240人，州府奧伯尼100人，水牛城335人，雪城248人，羅切斯特200人，尤提卡20人；不過，目前並非所有人都被認為是難民，因為其中部分人並未在阿富汗戰爭中協助過美軍，白宮已經呼籲國會確保所有撤離人員都享有難民待遇。

隸屬州臨時和殘障人士援助辦公室(Office of Temporary and Disability Assistance)的紐約市難民服務署(Bureau of Refugee Services)，將於紐約市府合作，負責紐約市的阿富汗移民接收工作；州臨時和殘障人士援助辦公室主任海恩(Mike Hein)表示，「我們的職責就是歡迎他們融入社區，幫助他們重建生活，像鄰居一樣擁抱他們。」

紐約市難民服務署已制定接收計畫，包括提供就業服務、英語培訓等，預計難民還將參加現金補助項目、醫療協助項目和老年難民服務相關項目。

美國上月從阿富汗撤出將近13萬人，其中包括美國公民、盟友人員和曾為美國政府和組織工作的阿富汗人，後者在神學士掌權後可能遭到迫害；目前大部分人仍在來美途中，在其他國家和美軍基地接受安全檢查；聯邦政府此前表示，預計5萬阿富汗人將獲得美國永久居留權，其中大部分人在阿富汗戰爭中幫助過美軍。

紐約州將在未來六個月內接收超過1100名阿富汗撤離人員，其中紐約市將接收240人...
紐約州將在未來六個月內接收超過1100名阿富汗撤離人員，其中紐約市將接收240人。（美聯社）

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