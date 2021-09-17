白思豪公布補強針接種計畫 最快本周就開打

市府公布新冠疫苗補強針接種計畫，將利用全市現有的1900個接種點分發補強針，25個市府運營的接種點將延長運營時間。（市長辦公室提供）

紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)16日公布新冠疫苗 補強針接種計畫，將利用全市現有的1900個接種點分發補強針，25個市府運營的接種點將延長運營時間，滿足接種需求，預計每周將增加施打4萬5000劑左右。

白思豪預計聯邦食品暨藥物管理局(FDA )和聯邦疾病防治中心(CDC)最早將於本周宣布補強針開打；他表示，市府已經做好了快速接種補強針的準備，一旦聯邦政府批准補強針注射，接種工作可立即開始，市府也將啟動宣傳工作，幫助市民預約補強針接種；目前全市已有80%的成年人至少接種一針。

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)則表示，補強針下周開放施打的可能性極高，紐約市已經準備完畢，「我們需要強調的是，民眾應注意補強針和上一針疫苗之間至少須間隔八個月，不是所有人都立刻有接種資格，老年人和免疫缺陷者優先。」

州長霍楚(Kathy Hochul)此前也表示，為準備補強針接種，州府將提供緊急醫療人員的培訓項目，預計將有培訓5萬人參加補強針施打工作；同時，州府已經撥款6500萬元幫助地方政府施打補強針，並已設立200個補強針接種點。

目前，有免疫缺陷的患者已可以接種補強針；FDA將於17日邀請外部專家舉行會議，確定是否有足夠的證據證明輝瑞疫苗作為補強針安全有效，是否能向普通民眾推廣；此前FDA已經公布了部分證據，但FDA在審閱實驗數據以及討論施打補強針的理由時仍態度保守。

紐約州政府數據顯示，全州15日共新增新冠肺炎病例6729例，檢測陽性率3.4%，新冠住院人數、ICU住院人數小幅下降，新增死亡34人；目前全州已有82%的成年人完全接種。