支持率42% 逾半選民認霍楚更易合作

霍楚的支持率達到42%，超過半數選民認為比前任州長葛謨「更容易合作」。（州長辦公室提供）

最新民調顯示，紐約州 超過一半的選民認為，新任州長霍楚 (Kathy Hochul)比前任州長葛謨 (Andrew Cuomo)「更容易合作」；同時，霍楚的支持率為42%。

根據錫耶納學院(Siena College)上周對700名註冊選民的調查，有52%的登記選民認為霍楚比葛謨更容易合作，18%則持反對這一觀點；葛謨一直被認為只信任自己小圈子內的嫡系，而霍楚被他排除在核心圈外；而霍楚就任後則經常與副州長本傑明(Brian Benjamin)分享曝光機會，強調與副州長和其他各級民選官員合作的重要性。

有74%的選民表示，紐約州誕生首位女州長令人激動，其中民主黨選民有84%，共和黨則為59%；44%的選民認為霍楚就任頭幾周表現很好，37%認為表現平平或不佳。

根據民調，霍楚目前的支持率為42%，不支持率為17%；不過，有多達41%的選民表示對霍楚了解不夠，無法評判；西耶納學院民調專家格林堡(Steve Greenberg)表示，在下州地區建立知名度並擴大選民基礎，對霍楚具有挑戰性，預計霍楚在2022年民主黨州長初選將面臨艱難局面。

他表示，「很多選民依然對霍楚不夠熟悉，但霍楚就任之初收到了不少來自選民的祝福；她的支持率雖然遠高於不支持率，但即便她已擔任六年副州長、兩次競選成功，仍有大量選民因對她不夠熟悉而無法評判。」

此外，67%的選民表示，前州長葛謨應該辭職，26%的人則認為他不應辭職；45%的選民認為應永遠禁止葛謨競選更高職位，40%的選民則不同意這一觀點；56%的選民認定，葛謨的行為構成性騷擾，24%的人表示反對。