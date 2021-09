反對政治兩極化…將建新黨 楊安澤籲亞裔同行

楊安澤出席亞美商業發展中心頒獎晚宴發表演講。(記者金春香/攝影)

曾參選美國 總統及紐約市長的楊安澤 ,15日出席紐約亞美商業發展中心商業高峰論壇,介紹自己將於下月出版的新書,他表示美國政治制度已經失靈,選舉結果不僅受參選人黨派及理念影響,也離不開選舉運作方式,他將組建新政黨,希望亞裔 能夠與自己一起開拓政治新時代。

美國政治新聞網站Politico日前報導,根據兩名消息人士,楊安澤傳下月5日出版新書「Forward: Notes on the Future of Our Democracy」時,同時宣布組建新政黨;政治專家認為其此舉是為2024年總統大選鋪路。

楊安澤15日現身亞美商業發展中心在紐約亞洲協會舉辦的論壇,回顧自己經歷,表示雖然遭遇多次失敗,但從未想過逃離,而是從中吸取經驗。

楊安澤表示,自己與很多亞裔一樣,從小到大經常是群體中的極少數,也經歷身分認同危機,在傳統家庭教育中,一步步上好學校、找到好工作。

他在律師事務所工作五個月後就發覺不喜歡,決定去創業,成立非營利機構,中間歷經很多挫折,再到2017年開始總統競選,及過去近一年的競選市長;楊安澤笑稱,很多人聽說亞裔參選時,都覺得不可思議,唯一的希望就是「他不要表現得太糟」;雖然並未成功,但在進一步探索人生後,也有了更多感悟。

對於下月即將出版的新書,楊安澤表示,如今政治兩極化嚴重,且民眾對於真假信息的接收也與預想並不一致,現狀是,真實的信息並不一定能獲得關注,而奪人眼球的假信息卻能吸引更多人注意。

楊安澤說,政治選舉不僅與參選者黨派、政治理念相關,也離不開運作。

他以阿拉斯加州共和黨籍聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)為例,雖然她支持彈劾前總統川普,川普試圖阻止她連任,但由於阿拉斯加去年取消初選中的党派限制,选民可自由投票,因此雖然穆考斯基在共和黨選民群體中的支持率僅為15%,但只要能獲得足夠數量的其他支持者,她仍能贏得選舉。

楊安澤藉此指出,美國當前政治制度已經失靈,他提出解決方案,組建新政黨。

楊安澤還表示,亞裔已經對自己必須要融入某一特定政治群體已經感到厭倦,自己雖然一直是註冊民主黨選民,但民主黨對亞裔的重視並不夠,相信很多人感同身受,他希望更多亞裔能加入反對政治兩極化運動。