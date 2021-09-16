反對政治兩極化…將建新黨 楊安澤籲亞裔同行

楊安澤出席亞美商業發展中心頒獎晚宴發表演講。（記者金春香/攝影）

曾參選美國 總統及紐約市長的楊安澤 ，15日出席紐約亞美商業發展中心商業高峰論壇，介紹自己將於下月出版的新書，他表示美國政治制度已經失靈，選舉結果不僅受參選人黨派及理念影響，也離不開選舉運作方式，他將組建新政黨，希望亞裔 能夠與自己一起開拓政治新時代。

美國政治新聞網站Politico日前報導，根據兩名消息人士，楊安澤傳下月5日出版新書「Forward: Notes on the Future of Our Democracy」時，同時宣布組建新政黨；政治專家認為其此舉是為2024年總統大選鋪路。

楊安澤15日現身亞美商業發展中心在紐約亞洲協會舉辦的論壇，回顧自己經歷，表示雖然遭遇多次失敗，但從未想過逃離，而是從中吸取經驗。

楊安澤表示，自己與很多亞裔一樣，從小到大經常是群體中的極少數，也經歷身分認同危機，在傳統家庭教育中，一步步上好學校、找到好工作。

他在律師事務所工作五個月後就發覺不喜歡，決定去創業，成立非營利機構，中間歷經很多挫折，再到2017年開始總統競選，及過去近一年的競選市長；楊安澤笑稱，很多人聽說亞裔參選時，都覺得不可思議，唯一的希望就是「他不要表現得太糟」；雖然並未成功，但在進一步探索人生後，也有了更多感悟。

對於下月即將出版的新書，楊安澤表示，如今政治兩極化嚴重，且民眾對於真假信息的接收也與預想並不一致，現狀是，真實的信息並不一定能獲得關注，而奪人眼球的假信息卻能吸引更多人注意。

楊安澤說，政治選舉不僅與參選者黨派、政治理念相關，也離不開運作。

他以阿拉斯加州共和黨籍聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)為例，雖然她支持彈劾前總統川普，川普試圖阻止她連任，但由於阿拉斯加去年取消初選中的党派限制，选民可自由投票，因此雖然穆考斯基在共和黨選民群體中的支持率僅為15%，但只要能獲得足夠數量的其他支持者，她仍能贏得選舉。

楊安澤藉此指出，美國當前政治制度已經失靈，他提出解決方案，組建新政黨。

楊安澤還表示，亞裔已經對自己必須要融入某一特定政治群體已經感到厭倦，自己雖然一直是註冊民主黨選民，但民主黨對亞裔的重視並不夠，相信很多人感同身受，他希望更多亞裔能加入反對政治兩極化運動。