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開學2日 逾200人染疫 58間教室關閉

記者和釗宇／紐約報導
紐約市公校復課頭兩天，全市公校共有近60間教室因疫情被關閉，超過200名學生及教職員工染疫。（市長辦公室提供）
紐約市公校復課頭兩天，全市公校共有近60間教室因疫情被關閉，超過200名學生及教職員工染疫。（市長辦公室提供）

教育局數字顯示，紐約市公校復課頭兩天，全市公校共有近60間教室因疫情被關閉，超過200名學生及教職員工染疫；此前市府強制公校人員打疫苗的新規遭法院叫停，但市府將繼續推動新規執行，稱對贏得此案非常有信心。

根據教育局，截至14日晚，全市共有105名學生和113名教職員工感染新冠肺炎，導致至少58間教室被完全關閉、86間教室被半關閉；根據教育局疫情反應辦公室的規定，若初高中教室中有少部分學生確診，則未接種的確診學生以及已接種但出現新冠症狀的學生將被隔離。

加上開學之前的數據，全市目前已有67間教室被完全關閉，126間教室瓣關閉；儘管目前還沒有學校因疫情關閉，但數十間教室關閉，意味著上百學生將面對他們不熟悉的老師開始新的學期；根據此前數據，全市公校開課第一天的出勤率不到83%，高於去年的80%，但低於疫情前的90%左右。

此前，市府規定全市公立學校教職員工須在9月27日前至少接種一針，沒有檢測選項；但新規遭市政勞工委員會(Municipal Labor Committee)告上法庭，強烈反對市府在沒有與教師工會協商的情況下就出台新規；紐約州高等法院法官勒夫(Laurence Love)14日簽署禁止令，叫停新規，並將於22日就該訴訟舉辦公聽會。

對此，市長白思豪(Bill de Blasio)表示，儘管遭法庭叫停，市府計畫繼續推動新規執行，他對贏得此案抱有信心；「法庭的裁決不會改變我們的新規，裁決只是一個暫時行動，後面的公聽會才能完整審視此事，我對贏得此案非常非常有信心，我們將按原計畫在27日開始執行新規，目前正在繼續制定細則。」

教育局 疫情 公校

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