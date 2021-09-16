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日托中心員工、兩歲以上兒童 須戴口罩

記者和釗宇／紐約報導
霍楚宣布，所有州府監管的日托中心員工及兩歲以上兒童必須戴口罩。（州長辦公室提供）
霍楚宣布，所有州府監管的日托中心員工及兩歲以上兒童必須戴口罩。（州長辦公室提供）

紐約州霍楚(Kathy Hochul)15日宣布新口罩令，要求所有州府監管的日托中心員工及兩歲以上兒童必須戴口罩；她表示，目前12歲以下兒童仍然無法打疫苗，未來幾個月內也無法實現，疫情在兒童之中傳播迅速，因此需要加強防控。

新規同時適用於家庭兒童照護項目、課後班兒童照護項目以及所有由州府家庭服務辦公室(Office of Family Services)頒發執照的聚集場所，以及州府監管的殘障人士、心理疾病人士康復中心、戒毒所、家庭暴力和收養臨時住所。

霍楚說，許多兒童照護項目與學校共用建築，因此也應和學校的防疫規定保持一致；她表示，新規與聯邦疾病防治中心(CDC)此前的建議一致，即所有兩歲以上學生和教職員工、訪客，無論是否接種，在室內場所都應戴口罩。

州府此前已經下令全州學校室內場所必須戴口罩；目前這輪由Delta變種病毒引起的疫情仍未消退，霍楚表示，即便兒童感染新冠後不宜引發症狀，但仍能傳播病毒，「如果我們看看全美其他地方，最讓人害怕的莫過於看到每天都有很多兒童感染新冠肺炎。」

雖然疫情仍然嚴重，但霍楚表示目前的情況好於去年；她說，目前全州的病床數量仍有餘量，仍有24%的ICU病床可用，紐約市的ICU病床也還剩下20%。

同時，州府還將擴大補強針接種的準備工作，霍楚預計補強針本月內就可開打，州府將提供緊急醫療人員的培訓項目，預計將有培訓5萬人參加補強針施打工作；同時，州府已經撥款6500萬元幫助地方政府施打補強針，並已設立200個補強針接種點；目前全州已有73%的成年人完全接種，霍楚說，「我們都希望疫情結束，所有人都已厭倦，如果紐約州12歲以上民眾都能打疫苗，我們就能結束疫情。」

州府此前要求全州所有醫護、養老院人員須在9月27日前至少接種一針新冠疫苗，沒有定期檢測選項；但這項新規日前紐約北區聯邦法院法官赫德(David Hurd)暫停，並要求州府在9月22日作出回應；若州府提出異議，9月28日則將舉行公聽會。

霍楚表示，州府將對法庭的禁止令提出申訴，州府正在準備「極具說服力的材料」來應對；他說，州府認為所有醫護人員有接種疫苗的責任，這樣才能保證醫療機構人手充足並更好地治療染疫住院的民眾。

霍楚 紐約州 疫情

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