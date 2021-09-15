紐約市新數據 政府樓居民新冠歿比率是該市人口比例兩倍

政府樓居民死於新冠比率是其占該市人口比例的兩倍。(記者張晨/攝影)

根據紐約市 最新衛生數據顯示，在新冠疫情肆虐期間，全市政府樓 居民的死亡率幾乎是其占該市人口比例的兩倍；民選官員表示，若居住條件不能改善甚至持續惡化，那麼委身其中的少數族裔、低收入 以及耆老群體將會受到更嚴的打擊。

市衛生局發言人日前在一封電郵中透露，政府樓居民的新冠死亡率占到了全市總死亡率的7%，儘管其總住戶比率僅占全市總人口的4%。

根據市府數據，截止今年6月，全市五大區共有3萬3347人死於新冠及併發症，其中2249人是政府樓居民。

分析數據還指出，在所有36萬名登記在冊的政府樓住戶中，有13%曾確診過新冠，而全市總人口曾患新冠的比率也只為12%。

市衛生局發言人加勒赫(Patrick Gallahue)表示，透明度是應對疫情再次惡化的基石，讓所有紐約人了解死亡率的基本範圍是幫助復甦的關鍵組成部分。

32歲的市議員托瑞斯(Ritchie Torres)從小在政府樓中長大，他表示這些數據早就該公之於眾，幫助人們和負責部門認清現實。

「這個數字令人震驚，但也在意料之中。」他說，過度擁擠、通風不良的住房單元是病毒傳播的天然培養皿。

2020年12月，托瑞斯在其參加的最後一次公共住房公聽會上，曾對通風條件和病毒爆發之間的聯繫提出過擔憂；「但當時市房屋局(NYCHA)對此不屑一顧。」他說。

市議會健康委員會主席、市議員列文(Mark Levine)表示，該數據是「因新冠顯現出的種種不平等跡象中最令人痛心一個，更反映了數十年來該系統缺乏醫療保健資源之下所掩蓋的種族主義問題。」

「這應該促使紐約市加倍努力，繼續推進疫苗接種、病毒檢測，並為政府樓居民提供更廣泛的健康支持。」他說。

NYCHA沒有立即回應置評請求。

居住在這些政府樓中的人多為低收入少數族裔及耆老，他們被認為是受新冠影響最嚴重的群體之一。