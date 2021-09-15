強制醫護、教師接種 法院叫停

紐約州強制醫護接種新冠疫苗新規，遭聯邦及州法院叫停。（市長辦公室提供）

紐約北區聯邦法院14日作出裁決，州府此前頒布的全州醫護人員強制接種新冠疫苗 的新規被暫停執行；紐約州 高等法院同日也作出裁決，市府要求全市公校教職員工強制接種的新規也暫停執行。

州府此前下令，要求全州所有醫護、養老院人員須在9月27日前至少接種一劑新冠疫苗，沒有定期檢測 選項；但這項新規日前被17個匿名醫護人員告上法庭，認為強制接種令違反了他們的憲法權利；聯邦法院法官赫德(David Hurd)14日裁定暫停執行新規，並要求州府在9月22日作出回應；若州府提出異議，9月28日則將舉行公聽會。

原告在起訴書中表示，他們都是信教的醫護人員，而不是「反疫苗者」，之所以反對強制接種令是因為宗教原因，新規沒有為他們提供「因虔誠的信仰而拒絕接種」的補救選擇；原告還提出，新冠疫苗在研發、生產和測試過程中使用了流產胎兒，他們在任何情況下反對墮胎；總之，原告認為新規違反了公民的憲法權利，以及紐約州和紐約市的人權法。

州長辦公室發言人海思(Hazel Crampton-Hays)對此回應稱，法庭的裁定並不是叫停強制接種令，而是對於那些聲稱自己因宗教原因應當獲得強制接種令豁免的人，令州衛生廳暫停對其執行新規，「我們正考慮所有法律手段，確保社區安全。」

同時，紐約市府強制教職員工打疫苗的新規也遭法院叫停；市府此前規定全市公立學校教職員工須在9月27日前至少接種一針，沒有檢測選項；但新規遭市政勞工委員會(Municipal Labor Committee)告上法庭，強烈反對市府在沒有與教師工會協商的情況下就出台新規；紐約州高等法院法官勒夫(Laurence Love)14日簽署禁止令，叫停新規，並將於22日舉辦公聽會，預計市府也將採取進一步法律程序。