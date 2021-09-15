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返校首日 報告83例新冠病例

記者和釗宇／紐約報導
全市公校復課首日，共報告83例新冠肺炎病例。（市長辦公室提供）
全市公校復課首日，共報告83例新冠肺炎病例。（市長辦公室提供）

紐約市政府表示，全市公校復課首日，共報告83例新冠肺炎病例，其中50人為教職員工，33人是學生，同時有近兩成學生復課首日未到校；市長白思豪(Bill de Blasio)和教育總監波特(Meisha Ross Porter)14日表示，公校依然安全，呼籲家長放心；而當日出爐的民調顯示，紐約市超過七成選民支持對公校教師強制接種。

根據市府數據，復課首日的出勤率為82.4%，不及去年公校復課首日的83%；白思豪說，「我們理解經歷疫情之後，一切都被打亂了，但我覺得目前的出勤率是不錯的數字，我們還有上升的空間，對此我很有信心；從歷史上來看，出勤率在開學前幾周會一直上升。」

根據市府數據，全市12至17歲青少年的疫苗接種率已經攀升到68%，開學首日設在公校的移動接種站完成了約1300劑接種；不過，公校首日共報告了83例新冠檢測陽性病例，其中學生33人、教職員工50人；目前仍有大約350所學校尚未上報疫情數據，波特表示，「公校仍然是安全的；承認存在病例，就是承認公校有多層次的防疫措施，預計加上未報告學校的數字，公校染疫數字會繼續上升。」

白思豪也表示，「孩子們已經準備好返校，家長們也準備好送孩子回學校，教職員工也很激動；到目前為止，傳來的仍然是好消息。」

市府此前已經要求全市公校所有教職員工須在9月27日前至少接種一劑疫苗，沒有檢測選項；白思豪14日表示，這一強制接種政策將擴大至全市203所特許學校，另有191所和公校共用校園的特許學校此前已被納入新規執行範圍內；白思豪說，「當學校內所有成年人都接種以後，就能確保校內防疫安全。」

儘管這一新規遭到部分教師反對，稱沒有考慮宗教或醫療豁免問題，但民調顯示大部分紐約市民支持這一新規；西耶納學院(Siena College)14日公布的民調顯示，全州69%的註冊選民支持對公立學校教職員工強制接種，26%的人反對；在紐約市，新規支持率更高達72%，其中民主黨人中的支持率高達83%。

紐約市公校13日復課，全市超百萬學生重返校園，但仍有兩成學生未報到。（記者和釗宇...
紐約市公校13日復課，全市超百萬學生重返校園，但仍有兩成學生未報到。（記者和釗宇／攝影）

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