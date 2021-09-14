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亞當斯經濟政綱 建親商市府 盼回報數十萬就業

記者和釗宇／紐約報導
亞當斯公布經濟政策綱領，表示計畫建立一個親商的政府。（亞當斯團隊提供）
亞當斯公布經濟政策綱領，表示計畫建立一個親商的政府。（亞當斯團隊提供）

民主黨紐約市長候選人亞當斯(Eric Adams)13日公布經濟政策綱領，表示計畫建立一個親商的政府；他在出席SALT避險基金年會時表示，將和商界攜手合作創造就業崗位，計畫設立一個全市統一的求職系統。

SALT年會由曾在前總統川普任內當了11天白宮聯繫室主任的金融界人士史卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)主辦，今年由拉斯維加斯移師紐約市賈維茨中心(Javits Center)舉辦；往屆參會者大咖雲集，包括拜登總統、前總統小布希、柯林頓、前市長彭博等。

亞當斯在會上表示，市府和私營企業的關係將「前所未有」，「紐約市將不再反商業，而將成為一個歡迎商業的地方，不會再像這許多年一樣運轉不良。」

他表示，上任後將肅清犯罪、處理遊民問題和可負擔住房問題，計畫與商業界攜手合作，「但我們也希望有所回報，我希望你們為紐約市提供更多就業；目前，仍有數十萬市民沒有就業，你們則有能力創造出數十萬就業崗位。」

他說，希望市府和商業界能建立一個全市統一的求職系統，業界可以和市府的勞動力發展中心(Workforce Development)合作，為需要職業技能和培訓的民眾提供服務。

亞當斯的發言被指針對現任市長白思豪(Bill de Blasio)，儘管二人有一些共識，而且白思豪也暗中給亞當斯助選，但亞當斯對商業界的觀點明顯與白思豪不同；白思豪曾多次撇清自己和商業界的關係，更強調解決日益嚴峻的不平等問題，而且對疫情期間富豪逃離紐約市的情況也沒有興趣；而廣受工會支持的亞當斯也強調解決不公平問題，但同時強調打擊犯罪，改善營商環境，對商界的態度明顯較好。

紐約市 亞當斯 白思豪

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