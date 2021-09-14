入校防疫檢查排長龍 家長仍不放心

紐約市公校開學首日，校門口防疫檢測排長龍。(記者張心／攝影)

13日是紐約市公校開學首日，諸多公校門口一大早排起防疫檢查長龍，不少學生排隊近一小時才順利入校；多數家長對孩子返校後的安全感到擔憂，打算先觀望首周健康狀況，並表示未來若有12歲以下新冠疫苗，會第一時間帶孩子施打。

（影音來源：記者張心）

皇后區森林小丘(Forest Hills)華人眾多的196小學，早上8時就聚集了上百位家長和學生，不少家長表示7時半就來到校門口集合，已排隊半小時還沒能入校。

「學校工作人員在仔細檢查健康表格，批准過關才能入內。」兩個孩子分別就讀該校二年級和四年級的葉娟表示，學校要求學生每天上學前填寫健康自測表，內容包括自測體溫和新冠病毒症狀等，入校門時會有專門的工作人員檢查核實。

紐約市公校開學首日，校門口防疫檢測排長龍。(記者張心／攝影)

除此之外，校方強制學生在校內佩戴口罩 ，並承諾會對校園定期深層消毒，「但說實話，我們也不能完全放心這種方式就對應對病毒傳染有幫助，畢竟入校不需要做體溫檢測 ，不要求核酸檢測報告，一切都靠學生自覺。」葉娟說。

不少家長也像葉娟一樣，對孩子返校後的安全感到擔心，但無奈網課學校效果有限，孩子在家難以自覺學習，長期脫離集體環境也對身心健康發展不利，權衡再三還是把孩子送回學校。「孩子已經在家上了一年多的網課了，就算去年9月開放線下和線上兩種模式授課，我們也保守得沒讓他們回學校，但說實話，在家學習效果真的很差。」家長付萍的兒子就讀於196學校3年級，她表示為了孩子的教育考量，只能先把對疫情的擔憂放在一邊，未來若有12歲以下可打的疫苗，會第一時間選擇施打。

紐約市公校開學首日，校門口防疫檢測排長龍。(記者張心／攝影)

曼哈頓華埠容閎小學校長譚玲芳表示，開學第一天雖然很忙，但總體順利，全校600多學生只有17個因故未到；「全天只有午餐的時候稍顯混亂，因為我們需要保持三呎社交距離，就需要給孩子們錯峰吃飯，有一些延遲；其他防疫規定都是根據教育局 的指導，例如所有人戴口罩，如果有學生沒帶或者口罩破損，我們也會提供；每間教室都有洗手液，校園裡也有一名常駐護士處理突發情況。」