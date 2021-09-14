紐約客談／子女返校 家長兩難

紐約市公校 13日如期開課，市府沒有提供遠程課的選項；家長們則是對開課抱有矛盾態度，一方面覺得孩子們的確應該回到教室上課，因為面授效果更好，而且回學校也能減輕帶娃壓力，但仍然對疫情 抱有疑慮。

女兒在容閎小學就讀一年級的邱女士表示，儘管擔心疫情，但市府只提供實體課的選項，因此只能把孩子送回來；但她也表示，孩子在家上網課效果不好，經常分心，需要大人時刻不聽監督。

兒子同樣在容閎小學就讀的施先生也對疫情表示擔心，但也表示孩子應該回學校上課，畢竟面授效果更好；「心情很矛盾，一方面擔心在家裡學得不好，另一方面又擔心學校有疫情，只能先試一試了，相信現在學校的防疫措施也會比之前更加完備。」

孩子在130小學讀四年級的李先生則有其他考慮；有兩個孩子的他說，由於現在學生復課，他一大早得去送孩子，下午兩點就要接，「現在課後班還沒有開始，這樣我完全沒法工作，只能先請一周假。」他也表示，雖然擔心疫情，但孩子還是回學校比較好，「沒有完美的解決方案。」

此前有消息稱，聯邦政府將很快批准五到12歲兒童接種輝瑞疫苗，但家長們仍對此抱懷疑態度；施先生和李先生都說，如果批准兒童接種，他們不會讓孩子第一時間接種；施先生說，會先等半年看看其他小孩接種情況如何，再做決定。

因此，返校上課儘管是無奈之舉，但也是各種選擇中的最優解了，但這必須在公校確保防疫安全的前提下。但願今年復課能夠一帆風順，不要出現去年的混亂局面。

（紐約客談，每周二至周六見報）