紐約西尼羅病毒惡化？上千水源發現病媒蚊 已9人感染

攜帶西尼羅病毒的蚊子在全市上千處水源被發現。（本報檔案照）

紐約市 衛生局13日提醒民眾，今年西尼羅病毒(West Nile Virus)在紐約市有惡化趨向，迄今已有九人感染，另外破紀錄發現1039個有攜帶西尼羅病毒蚊子棲息的水池，呼籲民眾提高警惕，注意防蚊。

衛生局表示，每年4月至10月是蚊蟲活躍時期，目前全市已經有九人確診感染了西尼羅病毒，其中四人來自布朗士 、兩人來自皇后區，另外布碌崙 (布魯克林)、曼哈頓、史泰登島各一例。

每年衛生局會在全市各處水塘、河流等潮濕地區抽查是否有攜帶該病毒的蚊子，以往平均有309個有攜帶該病毒蚊子棲息的水源，今年破紀錄發現該類水源有1039個；衛生局表示，今年溫暖、潮濕的天氣或是滋生蚊子的主要原因。

西尼羅病毒是黃病毒(Flavivirus)的一種，主要通過攜帶病毒的蚊蟲叮咬而傳播給人類，多數感染西尼羅病毒的人會出現發燒、頭疼、肌肉痠痛和極度疲勞等暫時性的症狀；但有些人可能引發嚴重症狀，導致腦部和脊椎有感染風險，而該病毒所引起的腦炎迄今沒有治療方法，防治的最有效方式是防止蚊蟲叮咬和重視滅蚊，因此每年衛生局都會在積水區、集水池、以及沼澤地進行多次直升機噴灑及地面噴藥滅蚊。

據悉22年前西尼羅病毒首次在紐約市被發現，自1999年起至今每年全市感染人數從三例到47例不等，共計約359例，其中47人因感染死亡；紐約市共40多種蚊子，但攜帶西尼羅河病毒的主要由庫蚊傳播，包括鹽水庫蚊和尖音庫蚊。

衛生局提醒民眾提高警惕做好防蚊工作，尤其50歲以上高危人群或抵抗力較弱的人，外出時要準備更多措施，民眾若有被蚊蟲叮咬後出現類似症狀，要立即就醫。