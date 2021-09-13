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紐約地鐵一站平均14遊民留宿 MTA：今夏聚集人數增45%

記者張晨／紐約報導
地鐵站遊民聚集，周圍垃圾、異味環繞。(本報檔案照)
地鐵站遊民聚集，周圍垃圾、異味環繞。(本報檔案照)

紐約大都會運輸署(MTA)首席安保官華倫(Patrick Warren)13日表示，捷運系統中遊民聚集的問題依舊沒有得到緩解，反而在今夏飆升了45%；全市多個重要地鐵站點平均有14人長期留宿。

華倫在MTA安全委員會每月例會上表示，根據內部調研數據顯示，8月份除了曼哈頓的一個地鐵站外，有八個重點關注的站點平均被14.7名遊民用作住所，高於5月份時的10.2人。

他指出，曼哈頓重點監控的站點均為交通樞紐及大型中轉站，包括大中央車站(Grand Central Terminal)、賓州車站(Penn Station)、紐新港務局(Port Authority)以及萊克星頓大道交59街站(Lexington Avenue/59th Street)。

其他則為旅遊地標站——如時報廣場、聯合廣場(Union Square)以及布碌崙(布魯克林)富爾頓街(Fulton St.)以及大西洋大道(Atlantic Avenue)站。

一些線路的終點站，也往往會成為遊民最鍾意的棲身之所，華倫表示，布碌崙康尼島最後一站的Stillwell大道、弗萊布許大道/布魯克林學院站(Flatbush Avenue/Brooklyn College)都是嚴重聚集地。

「98%尋求地鐵庇護所的遊民都會委身於上述站點中。」他說，如今的數據是運輸署自行統計得出的，因為市府每年給出的數據「不可用」。

MTA表示，這種統計驅動法能定位目標人群的流動，由於市府在心理干預及遊民援助等資源上的稀缺，他們必須精準確定最需要的人群，以將資源用在刀刃上。

在九一一恐襲20周年紀念活動前夕，前市長彭博(Michael Bloomberg)在雙子塔遺址前說，「我們不能讓地鐵裡擠滿了沒有地方睡覺的人。」為了使紐約市的經濟從疫情中復甦，解決遊民問題迫在眉睫。

州長霍楚(Kathy Hochul)也在先前與彭博會面稱，紐約是否能恢復以前的模樣，「遊民問題將是決定性的一戰。」

今年6月，MTA的一份內部文件顯示，越來越多的車廂被遊民的排泄物、嘔吐物甚至血液污染；MTA發言人表示，這種情況「提醒著人們，需要在整個捷運系統乃至全市開展更多心理健康推廣和社會服務支持。」

地鐵站 MTA 紐約市

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