洪災至今沒電、沒煤氣 紐約法拉盛災民嘆索賠難

法拉盛受災區Peck大道附近的民宅前依舊是一片狼藉。（記者張心／攝影）

受艾妲(Ida)颶風 影響嚴重的皇后區 法拉盛，受災嚴重地區眾多居民家中至12日仍沒有煤氣、電力和乾淨的水，不少人選擇入住政府提供的免費酒店；已經向聯邦急難管理局(FEMA)和市主計長辦公室提出索賠的民眾，反映申報流程耗時久，311熱線長時間沒人接聽，對何時能拿到賠款表示不抱太大希望。

法拉盛受災區Peck大道街邊堆滿被水泡毀的廢棄家具。（記者張心／攝影）

「家裡還做不了飯，也洗不了手。」家住法拉盛Peck大道附近153街的劉洪堯表示，自1日晚間颶風來襲後，家裡的煤氣和電力就受到影響，沒辦法正常生活，周圍鄰居們已經陸續搬去政府提供的免費酒店，聽說居住環境很好，政府也會報銷來回的車費。

皇后區區長辦公室連同市議員民主黨候選人黃敏儀12日到Peck大道為附近災民發放免費食物。區長辦公室志願者陳寶玲(Pauline Chen)說，自己就住在受災區，當晚水勢兇猛，她家一樓完全被水淹沒，自己是被鄰居捨命游泳救出來的，「目前家裡還沒電、沒煤氣，也沒熱水，我很感謝鄰居的救命之恩，所以來做志願者為附近的居民們做點事情。」

劉洪堯指著1日晚颶風淹在家裡的窗戶下時的最高水位。（記者張心／攝影）

劉洪堯表示自己居住在一樓，在水災中損失近3000元，已撥打311和市主計長的索賠熱線，但被告知房東 會受到罰款，「我不太清楚相關負責辦公室的這種規定，語言也不太通暢；我在這裡居住6、7年了，房東也是合理合法租給我們的，他也是此次水災的受害者，不清楚為什麼還要罰款房東。」

還有很多對於索賠有問題的災民，來到皇后區區長辦公室設置在Peck大道的宣傳台前，咨詢相關索賠申請表格填寫辦法；其中不少人表示，長時間打不通311熱線電話，也不懂FEMA具體的索賠流程，才親至宣傳台尋求幫助。

劉洪堯家的地板全部被水浸泡毀壞。（記者張心／攝影）

FEMA官網表示，因為受艾妲颶風影響的申報索賠案例太多，目前回復速度非常緩慢，調查員在接到申請後，會前往受災地勘訪，再對相關賠償金額做出判斷。在遞交申請前，災戶要先完成保險理賠的申請程序，向保險公司交代損失金額，並取得報告；切記要保存好所有證明災難情況的證據，例如影片和圖片，之後憑藉這些文件在網上向當局申請援助。 當局有可能提供最高額3萬3000元的援助款項，欲知更多詳情，可瀏覽DisasterAssistance.gov或致電(800) 621-3362查詢更多。

1日晚颶風洪水淹沒了劉洪堯家門口的街道。（劉洪堯提供）

此外，民眾也可在災害發生的90天內向市主計長辦公室索賠，可通過eClaim電子系統、郵寄、或親自到辦公室的三種方式提交填寫好的表格，市主計長辦公室將會對個別申請進行調查和裁決；表格可在網頁comptroller.nyc.gov/services/for-the-public/claims/file-a-claim/中搜到。