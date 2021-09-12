全美華人僑聯會贈千元 感謝109警員維安

為感謝109分局警員多年的貢獻，全美華人僑團聯合會11日為109分局捐贈1000元。(記者牟蘭／攝影)

九一一 恐襲20周年，法拉盛轄區市警109分局11日舉辦悼念活動，追憶在恐襲中因救援前線，不幸染疾去世的同事，感謝他們為年輕一代樹立榜樣，鼓勵更多人從警；為感謝109分局警員多年的貢獻，全美華人僑團聯合會當天為警局捐贈1000元，期盼加強警民關係，共同抵抗針對亞裔 的仇恨犯罪。

全美華人僑團聯合會主席牛紅與多位聯合會成員11日向109分局捐贈1000元，感謝警員在恐襲與疫情 期間，堅守一線，維護社區安全；牛紅表示，疫情爆發後，仇恨亞裔風氣四起，109分局的警員保護社區安危，嚴打每一起仇恨亞裔犯罪，期盼他們能繼續維護治安，加強警民間的聯繫。

109分局的社區事務官黃凌欽對捐款表示感謝，並呼籲民眾，若遇到危險或犯罪行為，應第一時間報警求助，「紐約市警無論受害人的族裔或移民身分，或是否講英文，都會嚴肅處理每一起罪案」。

對於九一一恐襲，黃凌欽表示，他當時還未加入市警，但他與許多年輕一代因看到警消人員不顧自身安危，逆行而上參與救援，備受鼓舞，這也成為促使他日後從警的原因之一。

黃凌欽說，109分局11日舉辦悼念活動，追憶在恐襲中因救援前線，不幸染病去世的同事，其中警官馬奧尼(Shaun Mahoney)因參與這場救援行動而吸入有害氣體，2016年7月永遠離開了警隊，分局所有同事對他們的貢獻表示感謝。