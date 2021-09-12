皇后學院紀念活動 悼911罹難者 追憶40名校友、員工及相關人員 引導民眾永記祖輩建國意義

皇后學院10日在校園內舉辦悼念九一一恐襲受害者活動，由吳華揚(右一)主持。(皇后學院提供)

為悼念九一一 恐襲受害者，皇后學院日前舉辦年度紀念活動，追憶在這場災難中離世的40名校友、員工以及其他相關人員。

皇后學院校長吳華揚表示，其父母於1960年代從台灣 移民美國 ，希望追尋自由與機會，而在恐襲中，世貿雙塔的倒塌摧毀了許多人對他人信仰與文化的基本尊重的理念。

皇后學院10日在校園內舉辦悼念九一一恐襲受害者活動，由吳華揚(左)主持。（皇后學院提供）

自2002年起，皇后學院每年在校園內舉辦悼念九一一恐襲受害者活動，今年20周年活動在本傑明圖書館(Benjamin S. Rosenthal Library)旁舉辦，由校長吳華揚主持。

吳華揚表示，紐約市是許多人追求美國夢的象徵之地，但在九一一恐襲中，世貿雙塔的倒塌，摧毀了許多民眾對這個多元文化城市的信任，也令一部分人失去對他人信仰與文化的尊重。

皇后學院10日在校園內舉辦悼念九一一恐襲受害者活動，由吳華揚(講話者)主持。（皇后學院提供）

每當回想九一一恐襲，吳華揚說，他希望所有人能悼念那些在恐襲中喪生的無辜民眾，包括40名皇后學院的校友、員工以及其他相關人員，「我們知道只有這樣做，才能讓這個社會更具有包容性。」

在美國出生的吳華揚表示，他的父母1960年代從台灣移民美國，希望追求美國的自由與民主；他說，正因如此，九一一悼念活動才至關重要，帶領每一名美國人永記祖輩建國的意義。