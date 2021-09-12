「災後重建中心」皇后學院開放 提供中文等多語言服務

孟昭文(左)與梅奧卡斯(右)為「災後重建中心」揭幕。(孟昭文辦公室提供)

颶風艾妲(Ida)日前帶來暴雨 ，皇后區 淪為重災區，很多民眾家中財物受損；為幫助民眾申請政府資源，國會眾議員孟昭文 聯合國安部副部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)日前宣布，在皇后學院建立「災後重建中心」(Disaster Recovery Center)，為當地的民眾提供包括中文在內的多語言服務。

選區包括法拉盛、新鮮草原與森林小丘等地的孟昭文表示，其選區此次受災嚴重，多人在暴雨中淹死，因此要求聯邦急難管理局(FEMA)在皇后學院建立「災後重建中心」，即日起對外開放，提供包括中文在內的多語言服務。

孟昭文感謝梅奧卡斯慰問受到風災肆虐的皇后區民眾，並親自抵達現場參與「災後重建中心」揭幕儀式，她表示，自己的選區因風災受到毀滅性的破壞，導致許多民眾家中財物受損，生活發生巨大的變化；她感謝聯邦政府及時提供救援資源，期盼災民能善用這些援助，度過難關。

「災後重建中心」位於皇后學院的學生中心，地址為墨爾本大道(Melbourne Avenue)152-45號，開放時間為每天上午8時到下午7時。