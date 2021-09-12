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美網／911時還沒出生 加拿大19歲小將盼展現同樣韌性

911恐攻20周年 布希：對抗恐怖主義 美國持續的職責

911恐襲20年 孫輩跨時空對話：我沒見過你，但我愛你

記者張晨／紐約報導
王凱文帶鮮花悼念死難者，並在池邊矗立良久無語。(記者張晨／攝影)
王凱文帶鮮花悼念死難者，並在池邊矗立良久無語。(記者張晨／攝影)

九一一恐襲已過去20年，但給美國帶來的傷痛並未愈合，11日的20周年紀念當天，多名恐襲發生後出生的遇難者孫輩也站上紀念儀式的講台，「我沒見過你，但我確定我們是最佳拍檔。」不僅讓家屬再度哽咽，也讓素未謀面的陌生人淚眼婆娑，獻上鮮花，「逝去者都不會被忘記」。

九一一空襲中華裔遇難者名字上的祭奠鮮花。(記者張晨／攝影)
九一一空襲中華裔遇難者名字上的祭奠鮮花。(記者張晨／攝影)

11日的雙子塔遺址瀑布池墻邊放滿了鮮花與星條旗，紀念儀式上，一些在千禧年以後出生的遇難者孫輩緩緩朗讀逝者的姓名，並「跨時空」與親人對話。

「獻給我的祖父，菲利普(Michael San Phillip)。」斯佩羅(Charlotte Spero)說，她的祖父生前在南塔的投資銀行工作

「我從沒見過你，但我肯定我們在一起一定會玩的很開心。」她笑著說。

九歲的克萊門特(Mina Clemente)則對她的祖父阿爾維亞(Cesar Amoranto Alviar)有個特別的要求。

「謝謝你一直照顧著我們大家。」小姑娘說，「但請說服媽媽哪天給我買一隻哈士奇。」

鮑伊(Emma Bowie)則向她的祖父考夫蘭(Martin John Coughlan)表達了思念之情，考夫蘭是一名木匠，空襲當天碰巧要在塔樓進行翻修工作。

「我們都想念你。」孩子用力握住拿麥克風說，「雖然我從沒能見到你，但我仍然愛你。」

下午3時，紀念廣場向公眾開放，大批遊客湧入，許多人手上都握著鮮花；出生在紐約的華裔王凱文將花插在顯少鮮花簇擁的遇難者名字上，並用手輕輕拂去上面的灰塵。

當天他專程來悼念遇難者，在池邊矗立良久，「我們說永遠不能忘記，那他們每個人就都不會被忘記。」

九一一恐襲20周年，雙子塔遺址瀑布池墻邊放滿鮮花與星條旗。(記者張晨／攝影)
九一一恐襲20周年，雙子塔遺址瀑布池墻邊放滿鮮花與星條旗。(記者張晨／攝影)

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