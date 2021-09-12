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美網／911時還沒出生 加拿大19歲小將盼展現同樣韌性

911恐攻20周年 布希：對抗恐怖主義 美國持續的職責

紐約州賦予911接線員新身分「一線救援者」確保應有福利

記者張晨╱紐約報導
霍楚11日簽署三項法案，包括授予911接線調度員「一線救援者」身分，幫助參與救援和清潔者更便利申請相關福利。（州長辦公室提供）
霍楚11日簽署三項法案，包括授予911接線調度員「一線救援者」身分，幫助參與救援和清潔者更便利申請相關福利。（州長辦公室提供）

九一一恐襲20周年之際，紐約州霍楚(Kathy Hochul)11日簽署三項新法案，其中包括授予州內所有911接線員「一線救援者」(First Responder)稱號。

霍楚還簽署兩項法案，分別為擴大參與世貿中心救援者標準，以及允許救援者網上申請救援補助金兩項法案，幫助所有參與救援和清潔者更便利地申請相關福利。

霍楚表示，「我們緬懷那些逝去的人，也更要珍惜眼前所擁有的一切，新法將保護緊急調度者和通信人員，我們將確保他們得到應有的支持和福利。」

紐約州有數千名911接線員，在緊急救災救援工作中職責重要，但與消防員、警察和醫務人員不同，他們從沒有正式的一線救援者身分。

911接線員所在工會多年來一直在遊說政府，希望獲得一線救援者稱號，因為這能使雇員獲得更多聯邦撥款和其他財政支持，用來加強培訓、增加心理健康輔導、改善設備，也能增強士氣、減少人員流失、延長在職期。

該法案由州參議員布魯克斯(John Brooks)和州眾議員白彼得(Peter Abbate)提出，法案在去年6月在州參、眾兩會通過。

長島蘇福克郡市政雇員協會(Suffolk County Association of Municipal Employees)是遊說該法案的工會之一，代表了300名911接線員。

主席萊弗勒(Daniel Levler)表示，報警電話的接聽者無疑是緊急案件中最不可缺失的環節，他們每周七天24小時在緊急案件中心服務；在真正的救援隊伍到來之前，接線員的思維運作、發問方式和所提問題，以及給致電者的指導，都是生死攸關的抉擇。

萊弗勒指出，在颶風艾妲(Ida)過境期間，紐約市911系統不堪重負，蘇福克郡的接線員則幫助定位來自全市的報警電話。

911 紐約州 霍楚

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