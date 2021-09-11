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圖輯／全美同哀 九一一20周年 舉國靜默痛悼

911事件20周年 還有1千多名死者遺體身分不明

911恐襲20周年 拜登、歐巴馬、柯林頓現身遺址默哀

記者張晨／紐約報導
現任總統拜登、前總統歐巴馬和柯林頓一同在曼哈頓世貿遺址出席九一一恐襲20周年的紀念活動。美聯社
現任總統拜登、前總統歐巴馬和柯林頓一同在曼哈頓世貿遺址出席九一一恐襲20周年的紀念活動。美聯社

美國三任總統及其夫人11日一早並肩肅穆矗立在曼哈頓下城世貿中心雙子塔遺址前，與政客、一線執法者以及百名遇難者家屬共同默哀，在911事件的20周年紀念日，悼念2996條無辜逝去的生命。

當天現任總統拜登、前總統歐巴馬和柯林頓一齊出席九一一恐襲20周年的紀念活動，他們胸前均別有一條藍色絲帶，當遊行隊伍舉著國旗穿過紀念碑時，他們將手舉在胸前，以表敬意；與此同時，數百名遇難者家屬手持逝者遺照或鮮花，徐徐轉頭目送。

悼念儀式開始前，一架噴氣式飛機模仿襲擊時的聲響從廣場上空飛過，讓拜登不禁朝天空看了一眼；在儀式的大部分時間裡，他帶著墨鏡站肅立，雙臂交叉，低頭默默聆聽一個個遇難者的名字，並不時抬手拭去眼淚。

當年劫機者劫持四架飛機併施襲擊時，拜登還是參議員；他分別在三個墜機點表達了他的敬意，但卻沒有發表任何講話，這是20年後他首次以總司令的身分來紀念九一一周年。

副總統賀錦麗(Kamala Harris)在賓夕法尼亞州仙克斯維爾(Shanksville)的93航班國家紀念館(Flight 93 National Memorial)發表講話；在該地墜毀的飛機據說準備襲擊國會大廈或白宮，但機上乘客和機組員奮起反抗，試圖奪回飛機的控制權。

哈里斯讚揚了美國人的勇氣和堅韌，「在一個被恐怖主義裹挾的年代，我們扭轉了方向。」她表示，如果繼續帶著這種精神努力向前，團結一致，那麼美國將毫不畏懼未來會發生的一切。

前總統布希也在仙克斯維爾的紀念儀式上發表講話，他稱現在的許多政治活動都變成了赤裸裸地訴諸憤怒、恐懼和怨恨；「但在那個充滿了考驗和悲痛的日子裡，我看到數百萬人本能地抓住身邊人的手，為支撐彼此而團結起來，這才是我所了解的美國。」

拜登10日間在白宮發表的一段錄音講話中也強調了這一主題，他談到襲擊發生後出現了「真正意義上的國家團結」，這體現在「隨處可見與意想不到的英雄事蹟」。

「對我來說，這是恐襲後給我上過最深的一課。」他說，「團結是我們最大的力量； 因為無論過去多久，這些紀念活動都會讓你痛苦地回憶起一切，就像剛剛得到幾秒鐘前的消息一樣。」

歐巴馬的新聞秘書吉布斯(Robert Gibbs)表示，在這個時刻，人們會把拜登視為美利堅合眾國總統，而不是民主黨總統。

「美國民眾對他們在過去幾個星期中看到的阿富汗局勢有些不解。」吉布斯說，對拜登來講，這是一個重新定義的好時機，提醒人們在如此重要的時刻，什麼是總司令，什麼是國家領導者。

拜登是第四位在九一一周年紀念日上親自出席慰藉全國的總統，在過去20年裡，歷任總統做出的許多最重要的國內外決策都是由這一天決定的。

拜登 美國 九一一

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